Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

М ъж на 75 години почина при инцидент на автомагистрала "Марица", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

В 15:17 часа днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие при 19 километър на автомагистрала "Марица" в посока Свиленград. По първоначална информация, инцидентът е между лек автомобил "Фолксваген", управляван от 76-годишен мъж, и 75-годишен пешеходец, който е починал. Водачът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат, информират от полицията.

Пешеходец загина на място при катастрофа на АМ "Марица"

Временно движението в района на местопроизшествието се осъществяваше в една лента. Ограничена бе изпреварващата лента, а трафикът се осъществяваше в активната. Движението се регулираше от "Пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора, посочват от ОД на МВР.