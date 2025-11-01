България

Кола по таван на пътя, пострадаха жена и малко дете

Заради катастрофата движението по пътя Смолян - Мадан се извършва двупосочно в една лента

1 ноември 2025, 16:09
Кола по таван на пътя, пострадаха жена и малко дете
Източник: БТА

Ж ена на 21 години и тригодишното ѝ дете са пострадали при при катастрофа в смолянското село Ровино, съобщиха пред

БТА от Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян. Пострадалите са приети в Спешно отделение на болницата. 

Източник: БТА

По първоначална информация жената е загубила управление над автомобила, който се удря в бордюра и се преобръща по таван. 

Д-р Кристиян Стефанов каза пред БТА, че към момента състоянието на пациентите е стабилно. И майката, и детето са без опасност за живота. Предстои да им бъдат направени параклинични образни изследвания.

Външни наранявания имат и детето и майката, като главно ударите са в областта на главата. Имат подкожни хематоми и охлузни рани. „Майката е със загуба на съзнание и ретроградна амнезия, поради което е назначен скенер на глава, в случай, че е с мозъчно сътресение. Ако скенерът е негативен най-вероятно ще бъде приета в Хирургичното отделение с цел наблюдение“, посочи д-р Стефанов. Детето е в добро общо състояние и най-вероятно ще бъде освободено за домашно лечение.

Източник: БТА

Заради катастрофата движението по пътя Смолян - Мадан се извършва двупосочно в една лента, съобщиха пред БТА от Областното пътно управление. 

Източник: БТА, Елена Павлова    
Катастрофа Смолян Жена и дете
