Кола блокира трамвайните релси на бул. „България“ (СНИМКА)

А втомобил блокира движението на трамваите по столичния булевард „България“ рано тази сутрин.

Инцидентът е станал около 6:00 ч. в района на площад „Ручей“, в посока булевард „Акад. Иван Гешов“. За това съобщиха очевидци в социалните мрежи.

По първоначална информация колата е навлязла върху трамвайното трасе и е препречила пътя на градския транспорт.

Към момента няма данни за пострадали хора.

Движението в района временно е било затруднено до отстраняването на автомобила от релсите. Изясняват се причините, довели до инцидента.