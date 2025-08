Кой е Виктор Бут - търговецът на смъртта?

А мериканските власти арестуваха българина Петър Мирчев, свързван с митичния руски оръжеен търговец Виктор Бут, за участие в международна схема за трафик на оръжия.

Според официална информация от прокуратурата във Вирджиния, Петър Мирчев и още трима мъже – Майкъл Катунги Мпейрве от Уганда, Елиша Одиамбо Асумо от Кения и Субиро Осмонд Мвапинга от Танзания – са заподозрени за опит за нелегална доставка на оръжия на стойност 53 милиона евро, предназначени за един от най-мощните и жестоки наркокартели в света – „Халиско Нова Генерация“.

В САЩ: Обвиниха българин за участие в международна схема за трафик на оръжия

Петър Мирчев беше задържан в Испания през април, а сега официално е обвинен в окръг Вирджиния и най-вероятно ще бъде екстрадиран в САЩ за съдебен процес.

Viktor Bout is a man that can switch between looking Slavic, old-stock Scottish, or Irish at will. This is Tajik privilege and a massive unfair advantage in the global arms trafficking game. pic.twitter.com/OMlWPQQQYX — 🏢🗄️CIA Return-To-Office Analyst W/ 8 Kids🗄️🏢 (@CiaKids) July 28, 2022

Съдебни архиви свързват Мирчев с доставките на оръжие за Виктор Бут, известен като „Търговеца на смъртта“.

"Изглежда Петър Мирчев е работил за ЦРУ, а Виктор Бут е бивш сътрудник на ГРУ. Те си партнират доста ефективно", смята експертът Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

Връзката между Мирчев и Бут

Петър Мирчев е смятан за "ментор" на Виктор Бут, като в материал на The New Yorker от 2013 г., българинът разказва как през 1995 г. в София се запознава с него. Тогава Бут е собственик на транспортна фирма в ОАЕ, но Мирчев е "вцепенен от пълното му невежество по отношение на оръжията" и го въвежда в бизнеса, като двамата започват сътрудничество, пише 24 часа.

Кой е "Търговеца на смъртта"

Животът на Виктор Бут, руският търговец на оръжие, прилича на сюжет от шпионски трилър.

After returning to Russia, the arms dealer and international terrorist Viktor Bout said that always had a portrait of Putin hanging in his cell in the American prison.



“I am proud that I’m Russian and that Putin is our president”. pic.twitter.com/6MAENYjhdM — Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2022

Наричан с редица прозвища като „Търговец на смъртта“ и „Нарушител на санкции“ заради способността си да заобикаля оръжейното ембарго, 55-годишният Бут беше един от най-издирваните бегълци в света, преди да бъде арестуван през 2008 г. по множество обвинения, свързани с трафик на оръжие, пише Reuters.

През почти две десетилетия Бут изгради репутация като един от най-известните международни търговци на оръжие, продавайки боеприпаси на държави извън закона, бунтовнически групи и кръвожадни военни лидери в редица региони – Африка, Азия и Южна Америка.

Митичността му беше толкова голяма, че животът му вдъхнови холивудския филм „Цар на войната“ от 2005 г., където Николас Кейдж изпълнява ролята на Юри Орлов – персонаж, чиято история е базирана на тази на Виктор Бут.

Въпреки това, ранните години на Бут остават покрити с мистерия. Биографите обикновено са съгласни, че той е роден през 1967 г. в Душанбе – тогавашната столица на Съветски Таджикистан, близо до афганистанската граница.

Belatedly posting my Fourth of July holiday reading: the @ftweekend and @cathyscottclark’s ‘Russia’s Man of War’ (@HurstPublishers), a riveting biography of Viktor Bout. pic.twitter.com/iLlE1uwXz2 — Joshua Huminski (@joshuachuminski) July 7, 2025

Бут е изключително талантлив лингвист, като владеел английски, френски, португалски, арабски и персийски, умения, които по-късно използва, за да гради своята международна оръжейна империя. Според сведения, още като момче посещавал клуба по есперанто (най-разпространеният изкуствен международен спомагателен език) в Душанбе, където усвоява езика.

След това служи в съветската армия и според собствените му думи достига поста лейтенант, като военен преводач, включително в Ангола – страна, която по-късно се превръща в ключов пазар за бизнеса му.

Големият пробив на Бут настъпва в годините след разпада на комунистическия блок през 1989-1991 г., когато се възползва от внезапния излишък на оръжия от съветската епоха, за да осигури въоръжение за поредица от кървави граждански конфликти в Африка, Азия и отдалечени региони, предаде ВВС.

С разпадането на огромната съветска военна авиация, Бут успява да придобие ескадрила от около 60 стари военни самолета, базирани в Обединените арабски емирства, които използва за доставки на оръжия по целия свят.

Бизнесът над политиката

Who the fuck is Viktor Bout?!?

America recently freed him in exchange for britney griner



With nicknames such as:



The merchant of death

&

The lord of war



Sounds like an interesting guy…

His life is a bloody movie



THREAD 🧵: pic.twitter.com/HMdUCyKcbW — GRITCULT (@GRITCULT) December 9, 2022

В биографията си от 2007 г. „Търговеца на смъртта: оръжия, самолети и човекът, който прави войната възможна“, авторите Дъглас Фара и Стивън Браун описват подробности за мрачния бизнес на Бут.

От базата си в Шарджа, едно от емирствата в Персийския залив, той умело преплиташе империята си за трафик на оръжие със съвсем легитимна на пръв поглед логистична дейност. Когато го питаха, Бут неизменно настояваше, че е уважаван предприемач с легитимни клиенти и няма за какво да бъде санкциониран.

Въпреки това, Бут – който за първи път изпъкна в радарите на ЦРУ във връзка с мистериозен руски гражданин, търгуващ с оръжия в Африка – в началото на новото хилядолетие беше един от най-издирваните престъпници на планетата.

Неговите клиенти включват множество бунтовнически групи и милиции от Конго, Ангола, Либерия, както и филипинската ислямистка организация Абу Саяф. Въпреки това Бут не проявява особени политически предпочитания, поставяйки бизнеса си над всякакви идеологически вярвания, пише ABC News.

В Афганистан доставял оръжия както на „Ал Кайда, ислямистките бунтовници от Талибан, така и на техните противопоставящи се сили – прозападния Северен алианс, според биографията „Търговеца на смъртта“.

Авторите отбелязват, че Бут е снабдявал бившия либерийски президент и военачалник Чарлз Тейлър – в момента излежаващ 50-годишна присъда за военни престъпления, сред които убийство, сексуално насилие и тероризъм.

Санкции и псевдоними

В интервю за британския „Channel 4 News“ през 2009 г. той категорично отрече връзки с „Ал Кайда“ или талибаните, но призна, че в средата на 90-те години е пренасял оръжия до Афганистан, твърдейки, че те са били предназначени за командири, воюващи срещу талибаните.

Твърди също, че е оказал съдействие на френското правителство при транспортирането на помощи до Руанда след геноцида и е превозвал миротворци на ООН.

Въпреки това правоохранителните органи го преследват през 2000-те години, а през 2002 г. той напуска дома си в Белгия, когато срещу него е издадена заповед за арест.

Смята се, че Бут е пътувал с различни псевдоними, преминавайки през Обединените арабски емирства и Южна Африка, преди да се завърне в Русия през 2003 г.

През същата година британският министър на външните работи Питър Хейн му дава прозвището „Търговеца на смъртта“.

След като прочете доклад от 2003 г., Хейн заяви: „Бут е водещият търговец на смъртта и основен канал за самолети и маршрути, които пренасят оръжия от Източна Европа – главно от България, Молдова и Украйна – към Либерия и Ангола.“

ООН разкрива, че Бут е център на сложна мрежа от сенчести търговци на оръжие, брокери на диаманти и други лица, поддържащи военните конфликти.

През 2006 г. САЩ замразяват активите му, но по това време липсват законови основания да бъде преследван в Америка.

Операция под прикритие

Краят на дългогодишната му търговска дейност идва през 2008 г., когато в резултат на сложна операция на Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) Бут е проследен през няколко държави до луксозен хотел в Банкок.

В рамките на зрелищна операция под прикритие, Бут е заснет на видео да се съгласява да продаде на тайни агенти, представящи се за представители на леви партизани от ФАРК в Колумбия, сто ракети земя-въздух, предназначени за елиминиране на американски войници. Малко след това е арестуван от тайландската полиция.

След повече от две години на дипломатически преговори, при които Русия настоява, че Бут е невинен и случаят срещу него е политически мотивиран, той е екстрадиран в САЩ през 2010 г. Там му се повдигат множество обвинения, включително заговор за подкрепа на терористични организации, заговор за убийство на американци и пране на пари.

През 2012 г. Бут е признат за виновен по обвинения, свързани с ФАРК, които той отричаше, и е осъден в Манхатън на 25-годишна присъда – минималното възможно наказание.

Оттогава руската държава системно се опитва да го върне обратно на родна земя.

Размяна на затворници

Виктор Бут – един от най-известните търговци на оръжие в света – беше освободен от американски арест като част от размяна на затворници с американската баскетболна звезда Бритни Гринер през декември 2022 г.

Гринер беше задържана по-рано същата година, след като служители на летището в Москва откриха масло от канабис в багажа й, докато се връщаше в САЩ след като играеше в Русия.

В продължение на месеци американските медии съобщаваха, че висши служители на Държавния департамент са се опитвали да осигурят освобождаването на Гринер именно в замяна на Буут.

Руският външен министър Сергей Лавров нарече екстрадирането на Бут от Тайланд „явна несправедливост“.

Връзки с руските разузнавателни служби

За експертите постоянният интерес на руската държава към Бут, както и неговите умения и контакти в международната оръжейна търговия, сочат към възможни връзки с руските разузнавателни служби.

В интервюта Бут признава, че е посещавал Военния институт за чужди езици в Москва, известен като обучителна база за офицери от военното разузнаване.

„Буут почти сигурно е бил агент на ГРУ или поне сътрудник на ГРУ“, коментира Марк Галеоти, експерт по руските служби за сигурност в мозъчния тръст Royal United Services Institute.

„Неговият случай стана символ за руските разузнавателни служби, които искат да покажат, че не изоставят своите хора“, допълва Галеоти.

Журналистът Кристофър Милър, който е комуникирал с неонацисти, затворени с Бут в затвора „Марион“ в Илинойс, посочва, че бившият търговец на оръжие държи в килията си снимка на руския президент Владимир Путин и заявява, че не вярва, че Украйна трябва да съществува като държава.

През WhatsApp съпругата на Бут, Алла, която живее в Санкт Петербург, казва: „Много се надяваме всичко да се разреши и да бъде постигнато споразумение.“

След ареста му Бут заявява, че обвиненията срещу него са политически мотивирани, а съпругата му нарича единствената му връзка с Колумбия „уроците по танго“.

Западни медии твърдят, че след освобождаването си Бут се е върнал към търговията с оръжия.

Хронология на събитията