Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

И зплащането на пенсиите в клоновете на „Български пощи“ ще започне на 9-ти и ще завърши на 23-ти септември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша в първите работни дни след тях. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, допълниха от осигурителния институт.

Европейски регулатор: 1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност без спешна реформа

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември.

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Информационна кампания за въвеждането на еврото на НОИ се провежда в цялата страна, като основен акцент в нея са социалните услуги за стари хора – домове за стари хора, дневни центрове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип за стари хора и др, обясниха от държавното осигуряване. Оттам допълниха, че в кампанията са ангажирани всички 28 териториални поделения в страната, които със съдействието на местните власти ще се опитат да достигнат до жителите и на по-малките населени места. Ръководството на осигурителния институт си е поставило за цел експертите да се срещнат с възможно най-голям кръг от заинтересовани лица. Фокусът на предоставяните материали и на провежданите срещи е върху разясняването на цялата процедура по превалутирането на осигурителните плащания и предотвратяване на възможностите за злоупотреби с доверието на хората, допълват от НОИ.

В края на август омбудсманът Велислава Делчева и управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова обсъдиха подготовката и провеждането на съвместна информационна кампания, насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана.