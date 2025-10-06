Кога ще бъдат изплатени пенсиите и обезщетенията през октомври

И зплащането на пенсиите за октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще приключи на 20 октомври (понеделник), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще имат преведени сумите по сметките си на 7 октомври 2025 г.

На 2 октомври ще бъдат изплатени всички парични обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст – за изминалия месец септември.

Изплащането на обезщетенията за безработица през октомври е планирано за 15 октомври (сряда).

НОИ напомня, че актуална информация за всички видове плащания, извършвани към осигурените лица и пенсионерите, се публикува и обновява всеки месец на официалната интернет страница на института, в рубриката „Календар на плащанията“.