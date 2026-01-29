Любопитно

Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък

Днес е рожденият ден на автомобила. Преди 140 години Карл Бенц патентова своята триколка с двигател, първият автомобил. Ние ви представяме най-старата кола в България, Mercedes, направен за царя

29 януари 2026, 14:15
Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък
Mercedes Simplex от 1905, направен по поръчка на княз Фердинанд I   
Д нес отбелязваме 140 години от раждането на автомобила. На 29 януари 1885 г. Карл Бенц получава патент №37435 от Имперската патентна служба за Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb или превозно средство с бензинов двигател. Така, преди 140 години се ражда автомобилът: триколка с мощност 0,75 к.с., развиващ 16 км/ч. Това е превозното средство, което поставя началото на цяла една индустрия, съобщава Car Market.

Днес, Силвър Стар, Официалният представител на марката Mercedes-Benz в България, отпразнува юбилея, като се похвали с рекордните 2900 продажби на превозни средства в България през 2025 г.: леки коли, ванове, леко- и тежкотоварни камиони, автобуси.

Със специално подредена изложба в Регионалния исторически музей в София бе разказана накратко историята на Mercedes, но още по-интересна бе историята на Mercedes в България.

Защото, ако не знаете, именно Mercedes-Benz е първият автомобил, появил се в страната ни.

Става въпрос за Mercedes Simplex 18/22, който идва в България през есента на 1904 г. да нуждите на Военното министерство. Тази машина е поръчана от цар Фердинанд, който има тясна връзка с Емил Йелинек, човекът, който дава името на марката с трилъчата звезда, а в последствие я и прави популярна сред най-заможните хора в света, един от които е барон Артър Ротшилд. А защо дава името? Адриана Мариета Рамона Йелинек е дъщеря му, която Емил нарича на галено Марседес...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vesti.bg (@vesti.bg)

И така, в същата година, в която пристига Mercedes Simplex 18/22 в България, цар Фердинанд поръчва лек автомобил за нуждите на двореца. Шасито и двигателя е изработено от Mercedes, след което те се изпращат в Париж на каросерийните „Ротшилд и синове“ и „Р. Хеймс и Ошер“. Те правят колата по изискванията на Фердинанд I. Двете са специализирани в производството на карети и каляски.

И това е автомобилът, който виждате на снимките! Той е реставриран до оригиналния си вид и може да го видите в споменатия вече Регионалния исторически музей в София. Начинът, по който е изработено купето на този автомобил е много близък до начина, по който се правят каляските в началото на миналия век. Иновацията е, че част от задната част на купето и калниците са изработени от алуминий, като той се захваща към дървото с нитове.

Единственото фаровете в този автомобил не са оригиналните (както и динамото). Реставрирането е продължило около година и половина. Реставрацията е била свързана най-вече с работа по купето, което било в доста окаян вид заради факта, че е дървено. Оказва се, че купето е пребоядисвано няколко пъти, като в момента то е с близък до оригиналния цвят.

Откритите дървени части са лакирани наново. Същото се отнася и за сандъците отстрани, които са се използвали за съхранение на инструменти. Интересното е, че челното стъкло се вдига и се плъзга под тавана. Вътрешното стъкло, което разделя задната и предната части на колата може да се свали надолу, за да се осъществява комуникация между пътниците на двата реда седалки.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: Car Market    
Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък

Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък

