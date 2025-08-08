България

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

Шофьор изгубил контрол и блъснал изпреварвания автомобил

8 август 2025, 14:49
Тежка катастрофа на АМ „Тракия", пострадаха деца
Източник: Цеца Алексова, NOVA

Д ве коли катастрофираха на АМ "Тракия", научи NOVA. Инцидентът е станал  около 12.50 ч. днес в района на км 345 в посока Бургас.

Кола с габровска регистрация предприел изпреварване на друга с бургаска регистрация, движеща се в дясното пътно платно. По първоначални данни шофьорът изгубил контрол и блъснал изпреварвания автомобил, в който имало семейство с две деца.

Катастрофа затруднява движението по „Струма”

От удара двете коли излезли извън магистрала и спрели в крайпътната нива. В болнично заведение са отведени двете деца и пътничка от другата кола.  

Движението не е спряно, на място са изпратени екипи на "Пътна полиция".

Източник: NOVA    
катастрофа деца Тракия
