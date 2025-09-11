Катастрофа с четирима пострадали на пътя Драгомирово - Цървеняно, движението е ограничено

В ременно е ограничено движението по път I-6 Драгомирово – Цървеняно при границата между Кюстендилска и Пернишка област, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението се налага заради катастрофа между три автомобила, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил.

По първоначална информация при инцидента са пострадали четирима души. Насочени са две линейки от екипите на Спешната помощ в Кюстендил и Перник.

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".