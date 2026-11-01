Каква е избирателната активност в страната към 20:00 ч. по данни на "Тренд"

И збирателната активност в страната на втория тур на президентските избори към 20:00 ч. е 27,5%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция "Тренд", направен по поръчка на NOVA.

За сравнение към същия час и по данни на същата агенция на първия тур избирателната активност в края на изборния ден беше 22.2%

България избира своя седми президент на балотаж

Българските граждани гласуват на втория тур на президентските избори, за да изберат своя седми държавен глава. Миналата неделя нито една от 27-те кандидатпрезидентски двойки не успя да събере необходимата подкрепа за победа на първи тур. На балотажа един срещу друг се изправят Андрей Гюров и Георги Кандев и Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Близо 6,6 млн. избиратели имат право на глас. Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключи в 20:00 ч. Ако пред секциите все още има негласували избиратели, гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 ч., съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В секциите извън страната гласуването също започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време, ако пред тях има чакащи избиратели.

В страната има 9373 секции с машинно гласуване. В 2249 от тях са осигурени по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.