Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в “Като две капки вода”

Дуото Симона и Михаела Маринова спечелиха с образите на Марая Кери и Уитни Хюстън

7 април 2026, 07:43
Л юбимата Нощ на дуетите в “Като две капки вода” поднесе на зрителите на NOVA впечатляващ спектакъл и в Сезона-Слънце на шоуто. Девет обичани участници, сред които и петима победители от минали сезони на предаването, застанаха до тазгодишните звезди за страхотни превъплъщения. Те се представиха блестящо и заслужено получиха силни и бурни аплодисменти.

Първото място в Нощта на дуетите завоюваха Симона и Михаела Маринова, които изправиха публиката в студиото на крака с невероятната имитация на Уитни Хюстън и Марая Кери и незабравимата песен от филма “Принцът на Египет” - “When You Believe”. Двете събраха най-много точки след гласуването на зрителите в приложението NOVA PLAY, вота на останалите участници и журито. След представянето им Веселин Маринов бе развълнуван: “Това беше най-добрата ти имитация досега. За мен това беше изпълнението на вечерта.”

Първи на сцената се качиха Борис и Михаела Филева, които подариха на зрителите една от най-обичаните български песни “Огън от любов” като Васил Найденова и Силвия Кацарова. Весела Бабинова и Владимир Зомбори станаха партньори и на сцената, за да представят хита “Колко ми липсваш” на дует КариZма, но с разменени роли: Весела бе Миро, а Владо - Галя. Орлин Павлов застана до Виктор, за да изпеят заедно култовия кавър на песента на Принс “Kiss” като Том Джоунс и Ед Шийърън. Дънди и Маги Джнаварова облякоха дрехите на фронтмена на U2 - Боно и американската R&B певица Мери Джей Блайдж, за да представят “One”. Иво Димчев застана рамо до рамо с Фики Стораро и влезе в образа на баща му - Тони Стораро в култовия балкански дует “Кажи ми като мъж на мъж”.

На сцената на шоуто оживя и мюзикълът “Брилянтин”, а в главните роли вместо Джон Траволта и Оливия Нютън Джон влязоха Дарин Ангелов и Пламена. Алекс Раева и Рафи подариха незабравимо преживяване на всички като Шер и Ерос Рамацоти с песента, която събира две музикални вселени в едно - "Piu Che Puoi”. Емилия и Вениамин се превъплътиха в Глория и Азис, за да изпеят хита “Не сме безгрешни, но сме истински” пред очите на оригиналите, за което получиха комплименти. 

Бутонът на късмета отреди следващият лайв Весела Бабинова да бъде Evanescence, Виктор да изпълни песен на Bruno Mars, Иво Димчев да имитира Тодор Колев, Дънди да се превъплъти в Мила Роберт, Пламена да сложи костюма на Бон Джови, Емилия да влезе в света на Краси Радков, Алекс Раева да пее като Веселин Маринов, Борис да бъде Bananarama, а победителката Симона да се превърне в Арета Франклин. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – разберете на 20 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (09.04) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Виктор. Певецът ще разкаже за трудния път от дом за деца до голямата сцена на “Капките”. Ще сподели за любовта в живота си, какво му дава музиката и колко щастие му носи семейството. Не пропускайте седмия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7NOVA PLAY и YouTube

Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

7 април: Когато мракът погълна Кигали и началото на безкрайната нощ

7 април: Когато мракът погълна Кигали и началото на безкрайната нощ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Нов шоурум на 8 мотоциклетни марки и премиум употребявани коли

Нов шоурум на 8 мотоциклетни марки и премиум употребявани коли

carmarket.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 23 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Последни новини

<p>Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт</p>

Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

България Преди 15 минути

,

Откриха неизвестна човешка линия в Китай, оцеляла през Ледниковата епоха

Любопитно Преди 40 минути

Учени идентифицираха древна генетична линия в Северен Източен Азия, която не само е преживяла последния ледников максимум, но и успешно се е адаптирала към затоплящия се климат, променяйки представите ни за прехода към уседнал живот

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Любопитно Преди 1 час

Харизмата не е в силния глас, а в начина, по който другите се чувстват около вас. Разберете защо способността да разведрявате неудобното мълчание и фактът, че непознати ви се доверяват, са сигурни сигнали, че притежавате рядък вроден магнетизъм

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Свят Преди 1 час

Русия да бъде извадена от списъка на цивилизованите страни, които се грижат за културното наследство – за това настоява Украйна

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Свят Преди 1 час

Блокада на Ормузкия проток може да доведе до шоков скок в цените на горивата и храните в Европа. Василена Василева обяснява защо 20% от световния петрол са ключът към стабилността на икономиката ни и какви мерки за икономии обмисля вече Брюксел

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

България Преди 9 часа

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

България Преди 10 часа

Жените, пътуващи в лекия автомобил, са граждани на Израел

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Свят Преди 11 часа

Над 170 самолета участвали в спасителните операции в Иран

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

България Преди 11 часа

В София са вписани 7529 сделки, което е спад с 38,1 на сто спрямо предходното тримесечие

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Свят Преди 12 часа

Беше нанесен и удар по петролен комплекс

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Свят Преди 12 часа

Братята Тейт са обект на разследвания и в други държави

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

България Преди 12 часа

Пътят е затворен, въведени са обходни маршрути и в двете посоки

<p>Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа</p>

Тръмп отправи финален ултиматум към Иран

Свят Преди 12 часа

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави"

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Свят Преди 13 часа

Хаменей обвини Тръмп, че е "престъпник" и че е лично замесен в подстрекаването на демонстрациите

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Любопитно Преди 13 часа

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

България Преди 13 часа

Започват проверки на договорите от предходните месеци

Всичко от днес

От мрежата

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 април, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 април, вторник

Edna.bg

Обявиха съдията за дербито на Пловдив, повериха Левски на Радослав Гидженов

Gong.bg

Решаващ сблъсък за Везенков и Олимпиакос в битката за върха срещу Реал

Gong.bg

Велики вторник: Църквата припомня притчата за десетте девици

Nova.bg

Жълт код за силен вятър за 6 области в страната

Nova.bg