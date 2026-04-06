„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

6 април 2026, 11:53
Б ългария загуби един от най-големите си творци – поета, композитор и певец Михаил Белчев. Малко след като черната вест обиколи страната, най-голямата звезда на родната музика Лили Иванова излезе с трогателно и лично послание към своя дългогодишен приятел и съратник.

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

„Скъпи приятелю, почивай в мир!“

С тези думи Примата се обърна към Белчев в социалните мрежи, изразявайки дълбокото си преклонение пред неговата личност. „Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно!“, написа тя, споделяйки болката на цялата артистична гилдия.

Една легендарна връзка в стихове и музика

Михаил Белчев е автор на текстовете на някои от най-емблематичните песни в репертоара на Лили Иванова. Неговото перо даде живот на стихове, които се превърнаха в химни за поколения българи. Творческата им симбиоза е сред най-плодотворните в историята на българската популярна музика, оставяйки следа, която времето не може да изличи.

Поетът, който пееше истината

Освен като гениален текстописец, Белчев бе обичан и заради кадифения си глас и емблематичните балади като „Младостта си отива“ и „Не остарявай, любов“. Неговата кончина оставя огромна празнина в българската култура, но както отбеляза и самата Лили Иванова – наследството му е безсмъртно.

