Свят

Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави

27 август 2025, 09:14
Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка
Източник: GettyImages

Епидемия от холера е причинила смъртта на близо 70 души в лагер за судански бежанци в съседен Чад за един месец, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването на страната.

От края на юли до вчера в лагера Дуги са били регистрирани 1016 случая на опасната заразна болест. 68 от тях са с фатален изход.

Близо половин милион суданци, избягали от гражданската война, която от април 2023 г. противопоставя редовната армия на паравоенните Сили за бърза подкрепа, са намерили убежище в източната част на Чад.

Судан, третата по площ държава в Африка, е най-сериозно засегнатата от холерата страна в света, с над 2400 смъртни случая, регистрирани през последната година в 17 от 18-те судански щата, според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), отбелязва АФП.

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави,

сред които Демократична република Конго и Нигерия.

Холерата е тежко инфекциозно заболяване, предизвикано от бактерията Vibrio cholerae. Характеризира се с интоксикация, поражение на тънкото черво, гастроинтестинални прояви, дехидратация, тежко протичане и висока смъртност.

Предаването на болестта на хора става по фекално-орален механизъм, с водата, хранителните продукти и замърсени ръце. В най-тежките си форми холерата е една от смъртоносните известни болести, като е възможно заразен пациент да умре в рамките на три часа, ако не е подложен на лечение. В повечето случаи смъртта настъпва след 18 часа до няколко дни, ако пациентът не бъде рехидратиран. При холерата се наблюдава тенденция за епидемично и пандемично разпространение.

До началото на XIX в. холерата е разпространена главно в Индия, като река Ганг е основният източник на заразата. От 20-те години на XIX в. болестта се разпространява и в други страни, като предизвиква няколко пандемии с десетки хиляди жертви. Образувани са нови трайни вторични ендемични огнища в Африка и Латинска Америка.

Жертвите на болестта само във Франция през 30-те години са около 100 хиляди души. В наши дни болестта е практически унищожена в Европа и Северна Америка, благодарение на пречистването и хлорирането на питейната вода. В наши дни смъртността при хората от холера се е увеличила на 9,13% за африканския континент.

По темата

Източник: БТА/Николай Станоев    
холера Африка епидемия десетки жертви
Последвайте ни
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Иран е гневен, заплаши Европа със

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 22 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 20 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 19 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Пхенян обвини президента на Южна Корея в "лицемерие"

Свят Преди 5 минути

Северна Корея критикува президент Лий Дже Мюнг заради неговите изказвания относно ядреното разоръжаване на Корейския полуостров

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Условна присъда за младеж, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 16 минути

Той е поддържал групировката "Ислямска държава"

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Фронтът гори: Ожесточени боеве при Покровск и Лиман

Свят Преди 28 минути

Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Любопитно Преди 32 минути

Ето как да си приготвите този супер лесен сладолед у дома

,

Тръмп свиква "голяма среща" за бъдещето на Газа в Белия дом

Свят Преди 39 минути

Администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Starship на SpaceX успя! Успешен полет и кацане в Индийския океан

Свят Преди 1 час

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Жена отслабна благодарение на 7 навика: Тялото ѝ се промени напълно

Любопитно Преди 1 час

Цялата история може да прочетете в следващите редове

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Тръмп предупреди Русия: Това, което обмислям, е много, много сериозно

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ изрази готовност да наложи санкции на Москва, ако не се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна

<p>5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ</p>

Земетресение от 5,9 по Рихтер разтърси руския Северен Кавказ

Свят Преди 1 час

Трусът е станал в акваторията на Каспийско море

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

След уволнението: Лиса Кук завежда дело срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Президентът няма правомощия да уволни управителя на Федералния резерв", заяви нейният адвокат

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

Кабинетът изпраща на президента предложението си за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

Гледат мярката на шофьора, прегазил с кола двама мъже на АТВ в София

България Преди 2 часа

Единият от пострадалите загина от травмите си в болница, а другият е с тежки наранявания

<p>Над 80 акта за участие в гонки в София от началото на годината</p>

Митов: От началото на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки

България Преди 2 часа

Патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Кои са най-вкусните ястия от ароматната турска кухня?

Любопитно Преди 2 часа

От свежи салати и постни специалитети до бавно готвено месо и тестени изкушения

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Това е най-добрият град в света за хора под 30 години

Свят Преди 2 часа

Проучване на Time Out разкри големи разлики в предпочитанията на Gen Z и останалите поколения

<p>Времето в сряда &ndash; слънчево и по-топло</p>

Времето в сряда – слънчево и по-топло

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Деян Донков на 51! Вижте го с тримата му сина днес!

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Реал Мадрид опитва да отмъкне защитник на Байерн без пари

Gong.bg

Четири последни билета ще бъдат раздадени за основната фаза на Шампионската лига

Gong.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg

За тайните на съзнанието и уникалната операция с цигулка: Говори един от най-прочутите неврохирурзи в света (ВИДЕО)

Nova.bg