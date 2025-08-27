Смъртоносна епидемия: Холерата взе десетки жертви в Африка

Епидемия от холера е причинила смъртта на близо 70 души в лагер за судански бежанци в съседен Чад за един месец, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването на страната.

От края на юли до вчера в лагера Дуги са били регистрирани 1016 случая на опасната заразна болест. 68 от тях са с фатален изход.

Близо половин милион суданци, избягали от гражданската война, която от април 2023 г. противопоставя редовната армия на паравоенните Сили за бърза подкрепа, са намерили убежище в източната част на Чад.

Судан, третата по площ държава в Африка, е най-сериозно засегнатата от холерата страна в света, с над 2400 смъртни случая, регистрирани през последната година в 17 от 18-те судански щата, според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), отбелязва АФП.

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави,

сред които Демократична република Конго и Нигерия.

Холерата е тежко инфекциозно заболяване, предизвикано от бактерията Vibrio cholerae. Характеризира се с интоксикация, поражение на тънкото черво, гастроинтестинални прояви, дехидратация, тежко протичане и висока смъртност.

Предаването на болестта на хора става по фекално-орален механизъм, с водата, хранителните продукти и замърсени ръце. В най-тежките си форми холерата е една от смъртоносните известни болести, като е възможно заразен пациент да умре в рамките на три часа, ако не е подложен на лечение. В повечето случаи смъртта настъпва след 18 часа до няколко дни, ако пациентът не бъде рехидратиран. При холерата се наблюдава тенденция за епидемично и пандемично разпространение.

До началото на XIX в. холерата е разпространена главно в Индия, като река Ганг е основният източник на заразата. От 20-те години на XIX в. болестта се разпространява и в други страни, като предизвиква няколко пандемии с десетки хиляди жертви. Образувани са нови трайни вторични ендемични огнища в Африка и Латинска Америка.

Жертвите на болестта само във Франция през 30-те години са около 100 хиляди души. В наши дни болестта е практически унищожена в Европа и Северна Америка, благодарение на пречистването и хлорирането на питейната вода. В наши дни смъртността при хората от холера се е увеличила на 9,13% за африканския континент.