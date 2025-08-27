Свят

След две години забрана: младите украинци вече могат да преминават границата

Ограниченията за напускане на страната от украинските мъже влязоха в сила на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабната си инвазия

27 август 2025, 09:31
След две години забрана: младите украинци вече могат да преминават границата
Източник: iStock/GettyImages

 

Украинското правителство осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница, като мъже между 18- и 22-годишна възраст вече ще имат право да я пресичат свободно, съобщи украинската министър-председателка Юлия Свириденко, цитирана от Укринформ.

„Днес правителството осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница.

Мъжете на възраст от 18 до 22 години ще може да преминават границата безпрепятствено в условията на военно положение“,

написа тя в „Телеграм“.

Това важи за всички граждани в определения възрастов диапазон, както и за граждани, които по една или друга причина, се намират в чужбина.

„Искаме украинците да поддържат връзки с Украйна, доколкото е възможно“, подчерта Свириденко.

По-рано президентът Володимир Зеленски нареди на правителството и военното командване да проучат възможността за опростяване на процеса на преминаване на държавната граница за младите украинци, като предложи възрастовата граница да бъде повишена от 18 на 22 години, припомня Укринформ.

Ограниченията за напускане на страната от украинските мъже влязоха в сила на 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабната си инвазия.

С обявяването на военно положение властите въведоха забрана за напускане на страната за всички мъже на възраст между 18 и 60 години, тъй като те подлежаха на мобилизация и можеха да бъдат призовани във въоръжените сили. Изключения бяха правени само за определени категории – мъже с трайни здравословни проблеми, многодетни бащи, студенти в чужбина, лица, полагащи грижи за хора с увреждания и някои други специални случаи.

Сега с новото решение правителството прави първа по-широка стъпка към облекчаване на режима за млади украинци, като им дава възможност да пътуват извън страната без да нарушават действащите правила.

По темата

Източник: БТА/Петя Димитрова    
Украйна украинци преминаване на граница напускане на страната военно положение
Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

27 август: Атентатът, който разтърси британската корона: смъртта на лорд Маунтбатън

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

След бягството на две деца от детска градина: Кметът на Сапарева баня разпореди проверка

Иран е гневен, заплаши Европа със

Иран е гневен, заплаши Европа със "суров отговор"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Кучето ни има бълхи - какво да направим?

Кучето ни има бълхи - какво да направим?

<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 22 часа
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 20 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 19 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 21 часа

Всичко от днес

