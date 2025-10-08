Новата дневна винетка влиза сила от 1 януари 2026 г. - ето колко ще струва

П равителството утвърди цената на новата дневна винетка, която ще влезе в сила от началото на следващата година. С решение на кабинета, прието чрез проектопостановление за изменение на Тарифата за таксите, събирани за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, еднодневният стикер за ползване на пътищата ще струва 4.09 евро, информира „Дневник“.

Мярката е част от поредица промени в системата за таксуване на пътни такси,

целящи да предложат по-гъвкави възможности за шофьорите, особено тези, които ползват републиканската пътна мрежа за краткосрочни пътувания.

Въвеждането на дневна винетка е дългоочаквано от много водачи и цели да облекчи както транзитния трафик, така и пътуванията с туристическа или еднократна цел.

Новата цена от 4.09 евро ще бъде в сила от 1 януари 2026 г.,

давайки достатъчно време на шофьорите да се запознаят с предстоящите промени и да планират своите пътувания според новите условия.

Това решение на правителството е насочено към оптимизиране на събираемостта на пътни такси, като същевременно предлага по-справедливо разпределение на разходите за поддръжка на инфраструктурата.