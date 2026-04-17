Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност

Г отовността на системата за противоградова защита беше изпитана днес. В Старо село беше направена симулация, чрез която беше показан процесът на противодействие при градоносни облаци. Министърът на земеделието и храните Иван Христанов се запозна на място с работата на системата, за която вече са осигурени 16 000 противоградови ракети, съобщи NOVA.

Системата за защита от градушки обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен.

В рамките на събитието беше направена и демонстрация на използваните технологии - радарна, комуникационна и противоградова техника. Беше подчертано, че скоростта на реакция е от ключово значение, като ракетите трябва да се изстрелват до 3 минути след установяване на риск. За повишаване на ефективността в момента се изграждат 21 нови станции.

Иван Христанов отбеляза, че за изминалата година преките ползи от дейността на системата възлизат на над 40 милиона лева спасена продукция. Поради нестабилния климат се очаква рисковете и стойността на спасените площи да растат експоненциално. Министърът съобщи още, че вече са осигурени 700 000 евро за допълнителни възнаграждения на персонала в агенцията.

„От 2022 година насам климатът е толкова неустойчив, че всяка година експоненциално растат възможностите да спасяваме продукция. Тази агенция, за съжаление, твърде дълго време беше подценявана нейната важност и нейната работа”, допълни министър Христанов.