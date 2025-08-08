Изпотрошиха кола и апартамент на плевенчанка, задържани са мъж и жена

З адържаха мъж и жена за увреждане на имущество в Плевен. На 7 август в 17:40 часа във Второ РУ е получен сигнал, че двамата нанасят материални щети по лекия ѝ автомобил и чупят прозорци на обитаваното от нея жилище, съобщи NOVA.

Незабавно на местопроизшествието са се отзовали два автопатрула. Полицаите са задържали извършителите - на 48 и 46 г.

При огледа е установено, че са срязани четирите гуми, счупени са предно и задно стъкла, както и четирите прозореца на вратите. Освен това са потрошени двете странични огледала, предните фарове с мигачи, задният десен стоп. Изкривен е покривът, а е липсвала и задната регистрационна табела на автомобила. Иззет е сгъваем нож и други веществени доказателства. Образувано е досъдебно производство.