България

Българката Ивелина Банялиева избрана за общински съветник във Великобритания

Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания

8 май 2026, 18:27
Българката Ивелина Банялиева избрана за общински съветник във Великобритания
Източник: скрийншот

Б ългарката Ивелина Банялиева беше избрана на местните избори във Великобритания за общински съветник в Питърбъро. За нея гласуваха 37,8% от избирателите. Тя е първият български съветник от Консервативната партия и първият представител на източноевропейската общност в Камбриджшир, съобщи вестник „БГ БЕН“.

Ивелина Банялиева е на 38 години и е родом от Карлово. Има над 15-годишен опит в управлението на проекти и лидерството. Банялиева притежава три висши образования, като последното е бакалавърска степен по право от University of London. Тя е съосновател на Zi Foundation — организация, която реализира социални и културни инициативи в подкрепа на местните общности, включително българската диаспора. Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания, посочиха от вестника.

Решението ѝ да стане общински съветник идва, след като се убеждава, че българската и източноевропейската общност се нуждаят от силен глас в местната власт на Острова, добавиха от „БГ БЕН“.

„Ние живеем тук, работим тук, отглеждаме децата си тук — и трябва да бъдем част от решенията. Затова и моите приоритети като общински съветник ще бъдат ясно свързани с решаването на реалните проблеми на хората“, е посочила Банялиева в интервю пред вестника.

Сред тях са по-добър достъп до здравни услуги, по-безопасна среда, поддържане на кварталите и подкрепа за семействата.

„Що се отнася до българската и източноевропейската общност, една от основните ми мисии е да насърча участието им в обществения и политическия живот. Много наши сънародници все още не осъзнават колко важно е да гласуват не само в България, но и във Великобритания. Искам да образовам и мотивирам диаспората, защото, когато не гласуваме, оставяме други да решават вместо нас“, е добавила тя.

Източник: Ива Ваташка/БТА    
Ивелина Банялиева Общински съветник Питърбъро Великобритания Българска диаспора Източноевропейска общност
Последвайте ни
Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Българката Ивелина Банялиева избрана за общински съветник във Великобритания

Българката Ивелина Банялиева избрана за общински съветник във Великобритания

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

България Преди 28 минути

Празничният ден ще започне в 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ с велопохода „Обиколка за Европа“

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Свят Преди 2 часа

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд - домът на Елвис Пресли в Мемфис

Американският държавен секретар Рубио разговаря с Мелони в Рим

Американският държавен секретар Рубио разговаря с Мелони в Рим

Свят Преди 3 часа

Срещата на Рубио с Мелони започна с разцелуване и ръкостискане

Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

България Преди 3 часа

Огънят обхванал за секунди стоката, която била в ремаркето

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Свят Преди 3 часа

Публикуването на 162 файла от Пентагона идва след президентска заповед от февруари, която изисква по-голяма прозрачност относно извънземен живот, UAP и НЛО

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

България Преди 3 часа

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

България Преди 3 часа

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

Първо заседание на МС след клетвата днес

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

България Преди 3 часа

Веднага след днешната клетва новото правителство започна работа с фокус върху овладяването на цените на храните, бюджета и ПВУ

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Свят Преди 4 часа

Танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“

Лятото идва като вълна: Успешните обекти в Бургаска област планират преди да ги залее

Лятото идва като вълна: Успешните обекти в Бургаска област планират преди да ги залее

Пари Преди 4 часа

Сезонът не прощава хаотичните заявки, липсите и „ще поръчам утре“

Модният избор на Кралица Камила, който изненада всички

Модният избор на Кралица Камила, който изненада всички

Любопитно Преди 4 часа

Вместо традиционна рокля, кралица Камила шокира с панталони и маратонки в Бадминтон! Тази дръзка „модна революция“ напомня за срещата ѝ с Анна Уинтур от Vogue, която дори свали емблематичните си очила пред неочаквания шик на кралската особа

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Свят Преди 4 часа

Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

България Преди 4 часа

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Любопитно Преди 4 часа

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>14-те учени и колония от пингвини, борещи се за Украйна</p>

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Свят Преди 4 часа

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Edna.bg

Биляна Казакова: В НАТФИЗ обичат слабите, бях 45 кг., но не и здрава

Edna.bg

Душан Косич: Можем да сме горди от представянето ни

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 - ЦСКА, съставите за "червеното" дерби

Gong.bg

Станчо Станев е новият и.д. председател на ДАНС

Nova.bg

Политическите реакции след избирането на редовен кабинет

Nova.bg