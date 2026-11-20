Историческата сграда на Народното събрание беше осветена в синьо в знак на подкрепа към Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“

Историческата сграда на Народното събрание беше осветена в синьо по повод Световния ден на детето и кампанията срещу насилието над и между деца.

Председателят Михаела Доцова призова за сигурна и подкрепяща среда за всички деца.

Инициативата „Бъди смел, бъди добър“ цели да повиши обществената информираност и да насърчи предотвратяването на насилието.

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По повод Световния ден на детето и 37-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето историческата сграда на Народното събрание беше осветена в синьо. Народното събрание подкрепя инициативата на Държавната агенция за закрила на детето като част от Национална кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“.

Децата са нашето бъдеще и отговорност. Всеки един от нас трябва да направи нужното те да живеят в сигурна, защитена, спокойна и подкрепяща среда, заяви по повод Световния ден на детето председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Съпричастността на законодателната институция към каузата на Държавната агенция за закрила на детето показва общата ангажираност на институциите за предотвратяване на всички форми на насилие над и между деца, добави тя.

Според Михаела Доцова откритият и честен дебат по проблема е много важна крачка към неговото решаване, а кампании като „Бъди смел, бъди добър“ насочват вниманието на обществото към темата, повишават информираността и вдъхват надежда на засегнатите и техните семейства.

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Защо 20 ноември е Световен ден на детето?

Световният ден на детето се отбелязва ежегодно на 20 ноември. Датата е свързана с два важни документа на Организацията на обединените нации.

На 20 ноември 1959 г. Общото събрание на ООН приема Декларацията за правата на детето, а на същата дата през 1989 г. е приета и Конвенцията на ООН за правата на детето.

Конвенцията е международен договор, който определя основните права на децата и задълженията на държавите да ги защитават. Сред тях са правото на живот, образование, здравеопазване, закрила от насилие и право на мнение по въпросите, които ги засягат.

Световният ден на детето се отбелязва от 1956 г. по инициатива на Общото събрание на ООН с резолюция 836 (IX) от 14 декември 1954 г.