България

Йотова: България заявява позицията си за мир в Украйна на всички нива

Президентът коментира срещата в София с представител на украинския държавен глава, доставките на дизелово гориво и атаките срещу кораби в Черно море

Василена Василева Василена Василева

10 октомври 2026, 13:35
Йотова: България заявява позицията си за мир в Украйна на всички нива
Източник: Президентство/Пресцентър

„Това, което вчера чух от министър-председателя за срещата с началника на кабинета на украинския президент, означава активна българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция за края на конфликта в Украйна и необходимостта от преговори за мир“. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Тя уточни, че в президентската администрация не е постъпвало искане за подобна среща.

Йотова определи разговорите в София като полезни и в контекста на посещението на началника на кабинета на украинския президент в САЩ, откъдето се очакват конкретни стъпки за придвижване на мирния преговорен процес. Държавният глава изрази надежда за резултати от разговорите в САЩ, в които участват и представители на европейски държави и институции, съобщиха от прессекретариата на президента.

  • Йотова за дизеловото гориво: Трябва да се види конкретиката на споразумението

Помолена да коментира договорката между САЩ и Русия за доставка на дизелово гориво и евентуалното ѝ отражение върху цените, президентът посочи, че тя е част от по-широкия кръг проблеми, свързани с войната в Украйна. По думите ѝ обаче първо трябва да се изяснят конкретните параметри на споразумението.

Йотова подчерта, че недостигът на дизелово гориво затруднява Европа и останалата част от света.

„Знаете, че и газохранилищата са пълни малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток. Догодина изтича и преходният период с доставките от Русия“, припомни президентът.

  • България събира доказателства за атаките срещу корабите в Черно море

В отговор на въпрос дали има съмнения чии са дроновете, поразили два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, Йотова заяви, че не може да прави предположения.

„В качеството си на държавен глава не мога да говоря с предположения, затова и в текста от решението на Консултативния съвет за национална сигурност ясно записахме, че България ще направи всичко възможно, за да събере доказателства и на тяхна база да вземе конкретни решения, както и правителството да информира българската общественост“, заяви Илияна Йотова.

Редактор: Василена Василева
Източник: Президентство/Пресцентър    
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Йотова: България заявява на всички нива позицията си за войната в Украйна и необходимостта от мирни преговори

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