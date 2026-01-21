България

Преките инвестиции у нас се повишават

21 януари 2026
Голямото руско разпродаване: Данните на БНБ потвърждават масово изтегляне от имотите у нас
Източник: iStock

Р уските граждани, които имат имоти у нас, продължават да ги разпродават, показват данните на БНБ към ноември 2025 г. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 18.6 млн. евро, в това число отрицателен поток от 19.9 млн. евро за Русия, отчита банката, съобщи Pariteni.bg.

За сравнение през периода януари – ноември 2024 г. нетният поток на чуждите инвестиции в имоти у нас е бил отрицателен в размер на  11.6 млн. евро.

Общо преките инвестиции в страната за единадесетте месеца на миналата година възлизат на  2984.6 млн. евро (2.6% от БВП 3), като сумата е по-голяма с 304.4 млн. евро (11.4%) спрямо този за януари – ноември 2024 г. (положителен поток от 2680.2 млн. евро, 2.6% от БВП).

Само през ноември 2025 г. потокът е положителен в размер на 410.5 млн. евро, при положителен поток от 249.4 млн. евро за ноември 2024 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3401.5 млн. евро, при положителна стойност от 2464.1 млн. евро за януари – ноември 2024 г.

Източник: Pariteni.bg    
