България

Голяма авария по бул. "България", проблем с водоснабдяването на 8 квартала в София

Военномедицинска академия и Александровска болница също са засегнати

14 ноември 2025, 10:34
Голяма авария по бул. "България", проблем с водоснабдяването на 8 квартала в София
Източник: „Софийска вода“ АД

В ременно понижено налягане и възможно замътване на водата се очакват в редица столични квартали заради отстраняване на авария на уличен водопровод с голям диаметър на бул. "България" № 62, съобщиха от "Софийска вода".

Засегнатите райони включват:

  1. ж.к. "Лагера",
  2. ж.к. "Белите брези", ж.к.
  3. "Красно село – Борово",
  4. ж.к. "Хиподрума",
  5. ж.к. "Стрелбище",
  6. ж.к. "Иван Вазов",
  7. ж.к. "Гоце Делчев",
  8. ж.к. "Кривата река", както и част от
  9. кв. "Манастирски ливади – запад" в периметъра между ул. "Родопски извор", ул. "Мур", бул. "България" и ул. "Тодор Каблешков".

Според дружеството промените в схемата на водоснабдяване ще засегнат и Военномедицинска академия и Александровска болница.

"Софийска вода" посочва, че подробна информация за хода на ремонтните дейности ще бъде публикувана на официалния ѝ сайт и в мобилното приложение "Моята вода". Дружеството се извинява на клиентите за причинените временни неудобства.

Авария Софийска вода София Водоснабдяване Понижено налягане Замътване на водата Ремонтни дейности Засегнати райони Военномедицинска академия Александровска болница
Последвайте ни

По темата

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Голяма авария по бул.

Голяма авария по бул. "България", проблем с водоснабдяването на 8 квартала в София

Фен нападна Ариана Гранде на премиера, Синтия Ериво се намеси

Фен нападна Ариана Гранде на премиера, Синтия Ериво се намеси

Предлагат максималната пенсия да стане 1873 евро

Предлагат максималната пенсия да стане 1873 евро

pariteni.bg
Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 13 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 15 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 13 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 14 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

Свят Преди 12 минути

Хюна се срина по време на изпълнение, което предизвика сериозно безпокойство сред феновете заради скорошната ѝ загуба на тегло

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

България Преди 15 минути

Сделката за апартаментите в столицата е спряна, а лъжесвидетелите са хванати "в крачка"

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

България Преди 46 минути

<p>Google пуска изкуствен интелект, който пазарува вместо вас</p>

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

Технологии Преди 57 минути

Компанията използва момента, за да пусне нови умни функции

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Свят Преди 1 час

Голямо проучване на Ipsos сред почти 10 000 избиратели в девет страни – седем в Европейския съюз, плюс Обединеното кралство и САЩ – установява, че около половината от избирателите са недоволни от начина, по който функционира демокрацията

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Свят Преди 1 час

Измененията засилват контрола върху фирмите, опериращи критична инфраструктура и търгуващи с нефт и нефтени продукти

"Украйна е по-готова за членство в ЕС от балканските страни"

"Украйна е по-готова за членство в ЕС от балканските страни"

Свят Преди 1 час

Миналата седмица ЕС представи отчет, в който оценява положително напредъка в провеждането на реформи в Украйна

<p>Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради &quot;Лукойл&quot;</p>

Премиерът Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради назначаването на особен управител в "Лукойл"

България Преди 1 час

Това съобщи Рая Назарян

<p>Заплахи срещу СО заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?</p>

Заплахи срещу Столична община заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?

България Преди 1 час

Столичната община е имала 120 служебни места на "Александър Невски", а вече са две, каза Борис Бонев

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

България Преди 2 часа

Какво се случва с електрозахранването в града и за какво настояват потърпевшите?

САЩ одобриха продажба на части за изтребители на Тайван за $330 милиона

САЩ одобриха продажба на части за изтребители на Тайван за $330 милиона

България Преди 2 часа

Китай смята демократично управляван Тайван за част от своята територия и не изключва възможността да прибегне до сила, за да поеме контрол над острова

<p>BBC&nbsp;се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч</p>

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

Свят Преди 2 часа

Същевременно, медията отрече да има основание за дело за клевета

Проектобюджетите за 2026 г. са внесени в НС

Проектобюджетите за 2026 г. са внесени в НС

България Преди 2 часа

Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

Свят Преди 2 часа

Оперативният щаб на Краснодарския край написа в "Телеграм", че отломки от дронове са нанесли поражения на три апартамента

Бизнес дамата Елена каза сбогом на Big Brother

Бизнес дамата Елена каза сбогом на Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Тя даде първото си ексклузивно интервю в подкаста “Голямата сестра”

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Вижте първите снимки на Пи Диди в затвора

Edna.bg

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената

Edna.bg

Секси скейтбордистка се пусна в еротичен сайт

Gong.bg

Жестоки наказания в Турция: защитник на Галатасарай аут за 9 месеца, двама със спрени права за година

Gong.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg

Премиерът свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл"

Nova.bg