Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

Г лавният архитект на София Богдана Панайотова отказва да подаде оставка. Това каза тя след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ. По думите й не е ясно защо ѝ е поискана, съобщи БНТ.

Панайотова заяви, че не знае причините за решението и е научила за него чрез SMS. В своя позиция, публикувана в социалните мрежи и последвала телевизионна изява, Панайотова обяви, че не е получила никакви мотиви за решението и е научила за него чрез кратко съобщение от градоначалника.

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

"Получих предходния ден SMS, въпреки че г-н Терзиев не е в София, въпреки че знае, че съм в болница. В моя SMS няма абсолютно никакви мотиви, няма никакви причини. Просто внезапно получено, че било редно да прекратим взаимоотношения. Така че аз не мисля, че имам право дори на някаква нормална реакция, докато очи в очи не ми се каже устно как и по какви причини аз съм нарушила принципи или начини на работа, с които съм заявила, че ще работим заедно. Абсолютно никаква конкретност не виждам в икономичната…"

БНТ: Обмисляте ли оставка, госпожо Панайотова?

- Не, в никакъв случай. Аз не мисля, че първо е възможно. Аз не съм политик да си иска оставка по този начин. Аз съм избираема длъжна след конкурс. Аз съм с конкурс назначен държавен служител.

Богдана Панайотова: Нямам намерение да подам оставка

БНТ: Но как ще продължите работа със столичния кмет в такава ситуация, защото все пак трябва да сте екип?

"Нямам представа", коментира Панайотова.

Панайотова подчерта, че е избрана за длъжността след конкурс и не е политическа фигура, затова не приема искане за оставка, направено по този начин. Тя допълни, че до момента не е имала конфликти с кмета и че не вижда конкретна причина за внезапното решение.