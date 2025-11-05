Богдана Панайотова: Нямам намерение да подам оставка

Г лавният архитект на София Богдана Панайотова заяви във Фейсбук, че няма да се откаже от поста, след като по-рано днес кметът на столицата Васил Терзиев поиска оставката ѝ.

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

"Днес Васил Терзиев публикува информация, че ми е поискал оставката като главен архитект. Нямам намерение да подам оставка. И съм готова да дебатирам всяко мое решение с всеки, който е готов да го направи лице в лице с мен. Пиша тази позиция в качеството си на главен архитект на Столична община от болничното легло където съм на системи от миналата седмица. Пиша от личния си профил, защото нямам достъп до страницата ми като публична фигура във Фейсбук, нямам достъп и до страницата на НАГ, чийто ръководител съм все още", посочи Панайотова.

Кметът на София назначи Богдана Панайотова за главен архитект

"Кметът на столицата не е разговарял лице в лице с мен от 24.10. Вчера, след като беше уведомен, че съм в болница ми изпрати SMS от Бразилия, където се намира в момента, с който ми казва "доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа." Проблемът според поста му във Фейсбук е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с встъпването ми в длъжност, прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах", добави Панайотова.