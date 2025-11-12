България

Обвиниха лекаря, прегазил куче в София

Гръбнакът на кучето е бил строшен

12 ноември 2025, 16:34
Източник: NOVA

М ъжът, блъснал куче в София, е обвинен в умишлено проявена жестокост към гръбначно животно, в резултат на което е настъпило тежко увреждане, каза на брифинг пред журналисти говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. По думите му доказателствата, събрани към момента водят към извода, че е имало умисъл от страна на извършителя.

Николаев отбеляза още, че в понеделник шофьор, който е излизал от гараж, е прегазил кучето, чието име е Роксана. То е било от породата Хъски.

„В резултат на преминаване на автомобила кучето е било с тежки увреждания. То е било живо и контактно“, поясни Николаев.

Инцидентът стана на 9 ноември, като за него бе подаден сигнал на тел. 112.

Николаев заяви, че кучето е било откарано във ветеринарномедицинска клиника, където е установено, че е с тежки увреждания и инвалидизация.

„Гръбнакът на кучето е бил строшен, категорично е щяло да бъдат загубени движенията на задните крайници, а най-вероятно и на предните. По преценка на лекаря и това, че кучето е било бездомно и не е имало кой да полага грижи за него, е взето решение то да бъде евтанизирано“, допълни Николаев.

Наказанието, което се предвижда за такъв вид престъпление е от една до пет години лишаване от свобода, обясниха още от прокуратурата.

Мъжът, блъснал кучето, е от Република Северна Македония. „Той е специализант във Военномедицинска академия (ВМА)“, обясни пред БТА Николаев.

От ВМА вече съобщиха, че болничното заведение оказва съдействие за изясняването на случая с блъснато куче в София и лекарят е отстранен от работа до изясняване на случилото се. Междувременно от пациентски организации “Заедно с теб” осъдиха поведението на лекаря, прегазил кучето.

Източник: БТА, Анита Иванова    
Жестокост към животни София Блъснато куче
