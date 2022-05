Филмовият фестивал IN THE PALACE селектира 23 български късофилмови проекта

М еждународни преподаватели, активни професионалисти в киноиндустрията, ще споделят своя опит и филмови проекти на фестивала IN THE PALACE в Двореца на културата в Перник, на 5 и 6 юни.

В Питчинг сесията участват 23 български проекта за късометражни филми. Форумът дава възможност за финансиране, копродуциране и дистрибутиране на предстоящи късометражни филми. 12 български проекти-финалисти от първия ден и още 7 чуждестранни ще имат възможността да участват в International Projects Pitch.

Един български проект ще бъде победител, а наградата е 25 000 лв., разпределени в различни направления.

Фестивалът IN THE PALACE провежда питчинг сесии на високо професионално ниво от 12 години. През последните 9 години има подсигурено финансиране. Фондът за подкрепа на нови късофилмови проекти на IN THE PALACE се формира като организаторите отделят по един лев от всеки продаден билет, а средствата се разпределят от жури. От тази година фондация „Лъчезар Цоцорков“ се присъедини към инициативата, предоставяйки 10 000 лв на един български проект.

На тазгодишното издание българското участие е от: All souls’ Day /реж. Яна Лекарска и прод. Калин Калинов/, Bar HELL /реж. Бояна Йорданова и Кристина Христова/, Behind the Wheel /реж. Кристина Христова/, Eraserhead in a Knitted Shopping Bag /реж. Лилия Косева и прод. Ваня Райнова/, Feel-Good Movie /реж. и прод. Александър Янев/, God is Not a Monkey /реж. Стефка Бенишева/, Godspeed /реж. Йордан Михайловски и прод. Деси Тенекеджиева/, In Between /реж. Виолета Вълчева и прод. Славена Зайкова/, Man Up /реж. и прод. Слава Дойчева/, MNE /реж. и прод. Стефан Стоев/, My Heart /реж. Теодор Доков и прод. Анастасия Мелникова/, Party Bus /реж. Диляна Данева и прод. Димитър Трифонов/, Ride for a Night /реж. Алекс Николов/, Scarlet /реж. Мария Бобева и прод. Анна Дамаскова/, Schroedinger’s Man /реж. Аспарух Франгов и прод. Ирина Гюрова/, Sleep /реж. и прод. Станислава Айви/, The Groomsmaid /реж. Димитър Велков и прод. Виктория Митрева/, The Reptiles /реж. Кристина Спасовска и прод. Майя Виткова-Косев/, The White Swallow /реж. Петър Вълчев и прод. Невелин Вълчев/, There is Something Under the Bed /реж. Георги Дерменджиев и прод. Борис Десподов/, They /реж. Коста Каракашян и прод. Нура Алкадри/, Wolfpack /реж. Крис Захариев и прод. Мария Цветкова/, Wreck /реж. и прод. Ивелин Костадинов/. Heartbeat е колаборация между България и Швеция. Gamechanger и Without Heaven са участниците от Турция. High Grass and Reeds – Армения, The Island of Zebra – Гърция, Usana Baba – Нидерландия и Южна Африка, Bloom от Сърбия.

От 31 май до 7 юни гостите на Перник и жителите на града могат да гледат късометражни филми, чрез закупуване на билети от Двореца на културата. За желаещи от целия свят има опция филмите да бъдат гледани онлайн чрез платформата за виртуални кино фестивали FilmChief – очаквайте информация скоро.

Международен фестивал за късометражно кино В ДВОРЕЦА се подкрепя от подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия, Община Перник, фондация „Лъчезар Цоцорков“, Национален фонд „Култура“, ИА „Национален филмов център“ и с медийната подкрепа на NOVA.