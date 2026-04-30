Любопитно

Напитката е ферментирала на МКС при условия, симулиращи лунна гравитация. Бутилката от едва 100 мл бе закупена от анонимен купувач, а производителят вече крои планове за истинска пивоварна на Луната до 2050 г., за да радва бъдещите колонизатори

30 април 2026, 10:53
Саке, произведено в Космоса, бе продадено за близо 700 000 долара
Източник: iStock

М алка бутилка японско саке, произведено от ферментирала в Космоса смес, беше продадена за почти 700 000 долара, съобщи производителят, който проучва възможности за създаване на напитката и на Луната.

Производителят „Дасай“ си партнира с корпорацията „Мицубиши Хеви Индъстрис“, за да разработи специализирано оборудване за варене и да го изпрати до Международната космическа станция (МКС) заедно със съставките за саке.

Алкохолната ферментация е извършена през ноември в съоръжения на борда на МКС, които симулират лунната гравитация, посочват двете компании в съвместно изявление.

Ферментиралата смес е върната на Земята през февруари, а през март в Япония е преработена в 116 милилитра саке.

Напитката е бутилирана в съд от 100 милилитра и е продадена на анонимен купувач за 110 милиона йени (около 686 000 долара).

Останалите 16 милилитра са използвани за дегустация.

„Има ясно изразена киселинност. Вкусът е добре балансиран и наситен“, заяви говорител на „Дасай“ пред АФП.

Приходите от продажбата ще бъдат дарени за подкрепа на космическите разработки на Япония, уточняват компаниите.

„Този резултат експериментално доказва, че производството на саке е възможно дори при условия на лунна гравитация, използвайки процес, сходен с този на Земята“, се посочва в изявлението.

„Дасай“ планира да изгради пивоварна за саке на Луната до 2050 г. с цел „подобряване качеството на живот при бъдещи лунни колонии“.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

