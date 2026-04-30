Надежда за живот: Медици от няколко болници обединиха сили, за да спасят 9-годишно дете

Л екари от Военномедицинска академия (ВМА) и болница "Пирогов" обединиха усилията си в лечението на деветгодишно дете с рядък тумор, съобщиха от ВМА. Детето е засегнато от сарком на черния дроб - изключително рядък тумор, особено в детска възраст. Медиците от двете болници не за първи път действат координирано при тежки и комплексни медицински казуси.

Диагнозата е поставена в началото на февруари. Малко по-късно детето претърпява операция в Националната кардиологична болница, при която от предсърдията са отстранени тромби, най-вероятно вследствие на притискане на долната празна вена от тумора, посочиха от ВМА. След това е проведен курс на химиотерапия в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна-ИСУЛ“. Поради минимален ефект от лечението, както и настъпили усложнения с прогресия на тумора, е решено детето да бъде насочено за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Случаят е обсъден на разширен интердисциплинарен консилиум, на който се решава оперативната интервенция да бъде извършена във ВМА, въпреки високия анестезиологичен и хирургичен риск.

Няколко дни преди операцията специалист от УМБАЛ „Света Анна” извърши емболизация на дясна хепатална артерия, след което се пристъпи към оперативната интервенция. Туморът е бил с много големи размери и притискал долната празна вена, която била тромбозирала. Извършена е дясна хепатектомия с отстраняване на тумора и изключване на черния дроб от кръвообращението за ревизия и почистване на тромбите от долната празна вена, добавиха от ВМА.

Детето се възстановява бързо и вече е изписано.

Преди дни екипи от други столични болници съобщиха за обединени усилия за решаване на два случая при жени с автоимунен енцефалит.