Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

П редседателят на Съвета за електронни медии Симона Велева обяви, че Административният съд - София-област е спрял новата процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия, съобщи БНТ .

Определението на съда е след жалба на един от кандидатите - Сашо Йовков. То е получено в медийния съвет в края на вчерашния работен ден.

До обявяването на нова процедура за избор на генерален директор на БНТ се стигна след като членовете на Съвета, в изпълнение на решенията на Административен съд - София област и на Върховния административен съд, финализираха започналата през май 2022 г. процедура.

Изборът на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) е дългогодишен процес, често съпътстван от съдебни спорове и регулаторни предизвикателства, които забавят определянето на ръководството на обществената медия. Поредица от процедури за избор през годините са били обжалвани и спирани, което подчертава сложния характер на назначаването на ключови фигури в националните медии.По-скорошната поредица от събития започна през май 2022 г., когато Съветът за електронни медии (СЕМ) обяви процедура за избор на генерален директор на БНТ. Сред осемте кандидати бяха имена като Емил Кошлуков и Сашо Йовков. Процедурата предвиждаше изслушвания на допуснатите кандидати и гласуване, при което за избор се изискваха поне три гласа от членовете на СЕМ. При липса на мнозинство, законът допускаше до три последователни заседания, преди процедурата да бъде прекратена. В крайна сметка обаче, този избор се оказа неуспешен и СЕМ взе решение за прекратяване на процедурата.Това решение на СЕМ от 2022 г. беше обжалвано пред Административния съд – София-област. Съдът първоначално отмени решението на регулатора по отношение на седем от участниците. Последва обаче окончателно решение на Върховния административен съд (ВАС), което обезсили решението на Административния съд, т.е. СЕМ беше задължен да финализира първоначалната процедура.В изпълнение на тези съдебни решения, на 15 юли 2025 г. СЕМ проведе ново заседание, опитвайки се да финализира процедурата от 2022 г. Но и този опит се оказа безрезултатен, тъй като нито един от осемте кандидати не успя да събере нужните поне три гласа. Настоящият генерален директор Емил Кошлуков получи един глас, а Венелин Петков – два, но мнозинство не беше постигнато. Вследствие на това СЕМ обяви нова процедура за избор на генерален директор.За новата процедура, чийто краен срок за подаване на документи беше 12 септември 2025 г., кандидатури внесоха петима души, сред които отново бяха Емил Кошлуков и Сашо Йовков. Обявяването на допуснатите до изслушване кандидати беше насрочено за началото на октомври, а самият избор трябваше да се състои на 16 октомври 2025 г. Сега обаче и тази нова процедура е спряна от Административния съд – София-област, по жалба на Сашо Йовков, отново вкарвайки процеса в съдебна фаза и оставяйки бъдещето на ръководството на БНТ неясно.