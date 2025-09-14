България

Екшън в Хитрино: Неправоспособен шофьор предизвика хаос и катастрофа

Водачът е суетил полицейска проверка, не е спрял и на знак "Стоп"

14 септември 2025, 12:05
Източник: iStock photos/Getty images

Ш офьор на лек автомобил е задържан след като е осуетил полицейска проверка и управляваният от него автомобил се е ударил в колона в сградата на полицейския участък в Хитрино, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен.

Около 18:00 ч. на 13 септември пътните полицаи от ОД на МВР са следили за спазване на правилата за движение в село Хитрино. Водачът на лекия автомобил с разградска регистрация ги е забелязал, рязко е сменил посоката си на движение и е увеличил скоростта, с която се движи.

Пътните полицаи са го последвали, подали са звуков и светлинен сигнал.

Шофьорът е суетил полицейската проверка, не е спрял и на знак "Стоп", ударил е друг автомобил странично, напуснал е мястото на произшествието. Продължил е да се движи в селото, като малко след това автомобилът му се ударил в колона на сградата на полицейския участък.

На място е установено, че зад волана на лекия автомобил е 35-годишен мъж от село Тимарево. Не е представил свидетелство за управление, изяснено е, че е неправопособен. Тестван е за алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Съставени са му актове за нарушенията по Закона за движение по пътищата.

За извършено престъпление е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

Пътнотранспортните произшествия в Шуменско са 462 от началото на годината до 1 септември. Регистрираните тежки катастрофи, в които са загинали петима и са ранени 128 участници в пътното движение, са 105. При 162 тежки катастрофи в Шуменско през 2024 г. са загинали 11 и са ранени 183 участници в движението.

Източник: Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов    
Хитрино полиция шофьор гонка
