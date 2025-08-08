България

Издирваният по разследването с братя Лебешковски се е предал

Димитър Вълканов е задържан за 72 часа

8 август 2025, 14:32
Издирваният по разследването с братя Лебешковски се е предал
И здирваният по разследване за отвличания Димитър Вълканов се е предал в Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщиха за БТА от Софийска градска прокуратура. 

Той е задържан за 72 часа и предстои прокуратурата да прецени дали ще внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Мъжът е свързан с разследването, по което обвиняеми са братята Митко и Радослав Лебешковски. Те са обвинени за отвличането на Ивайло Петров и Божидар Марков. Прокуратурата твърди, че това е станало в началото на януари. Съдът обаче записа в определението си, че няма достатъчно убедителни доказателства в тази посока.

В края на март Софийският градски съд пусна от ареста братята Лебешковски. По време на арестите полицията намери и оръжия.

Достатъчно доказателства бяха представени само за това, че Радослав имал незаконна пушка и пистолет, посочи съдът. Затова Митко Лебешковски излезе на свобода срещу “подписка”, а брат му Радослав - с парична гаранция от 5000 лева.

Тогава една от версиите беше, че мотивът за разследването са изчезнали около 160 кг кокаин на стойност няколко милиона лева. Дрогата пристигала на голямо европейско пристанище и оттам по суша се насочвала към България напът за Турция, сочат данните на МВР.  Според полицията братя Лебешковски не действали сами, а с помощта на сръбския гражданин, който се издирваше. Неуредени финансови отношения също са сред версиите, по които се работеше.

