Двама души загинаха при челен сблъсък на пътя Бургас - Айтос, движението е спряно

Д вама души загинаха при тежък челен сблъсък между два леки автомобила на главния път Бургас – Айтос.
Фаталният инцидент е станал този следобед в района на разклона за село Съдиево.
Заради катастрофата движението по ключовата пътна артерия е напълно преустановено и в двете посоки. Автомобилите се пренасочват, а в района започват да се образуват тапи.
На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна медицинска помощ. Към момента няма данни за други сериозно пострадали пътници.
Органите на реда изясняват причините и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа.