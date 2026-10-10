Двама души загинаха при челен сблъсък на пътя Бургас - Айтос, движението е спряно

Д вама души загинаха при тежък челен сблъсък между два леки автомобила на главния път Бургас – Айтос.

Фаталният инцидент е станал този следобед в района на разклона за село Съдиево.

Източник: БГНЕС

Заради катастрофата движението по ключовата пътна артерия е напълно преустановено и в двете посоки. Автомобилите се пренасочват, а в района започват да се образуват тапи.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна медицинска помощ. Към момента няма данни за други сериозно пострадали пътници.

Органите на реда изясняват причините и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа.