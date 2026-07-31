Депутатите съкратиха лятната си ваканция, ще почиват до 23 август

Д епутатите определиха дните на лятната ваканция на Народното събрание тази година - от 1 до 23 август. Това се случи със 150 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.

Правилникът на парламента предвиждаше почивка през целия месец, така че това решение представлява съкращаване с 8 календарни дни.

Парламентарната група на „Прогресивна България“ предложи депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, припомня NOVA.

По действащия правилник ежегодната лятна ваканция на парламента е от 1 до 31 август. Редовните пленарни заседания на Народното събрание традиционно се провеждат в сряда, четвъртък и петък.