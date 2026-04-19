България

ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

В 23-ти МИР гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски"

19 април 2026, 21:18
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия обяви край на изборния ден в 21.00 часа. Гласуването беше удължено в час на местата, където имаше още желаещи да дадат вота си. 

Например изборният ден в 24-ти и 25-и Многомандатен избирателен район (МИР) в София приключи в 20.00 часа, но в 23-ти гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски", съобщи пред БТА Полина Витанова, председател на Районната избирателна комисия.

23-ти МИР обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша". Гражданите можеха да гласуват в 636 секции, от които шест са подвижни и 23 - служебни. Избирателите в 23-ти МИР са общо 431 630, според информация на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Мандатите за разпределение в 23-ти МИР са 19.

"Решението за удължаване на изборния ден се взима от ЦИК", заявиха от МВнР.

По думите им решението за ограничения брой изборни секции извън рамките на Европейския съюз е взето от Народното събрание и уредено в Изборния кодекс.

"Министерство на външните работи се ръководи от буквата на закона и съобразно нея осигурява на възможно най-много избиратели в чужбина възможността да гласуват", допълват от ведомството.

Източник: БТА, Фокус    
Централна избирателна комисия Изборен ден Гласуване
Последвайте ни
Ексклузивно

Преди 16 часа
Ексклузивно

Преди 14 часа
Ексклузивно

Преди 12 часа
Ексклузивно

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Делян Пеевски

Пеевски: Имаше репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС

България Преди 36 минути

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че „нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем“

Румен Радев: Резултатите от изборите са победа на надеждата над недоверието

България Преди 54 минути

Той говори на брифинг, като подчерта, че окончателните резултати все още не са ясни

Асен Василев и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ

България Преди 2 часа

"Българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото - това, което протестът си беше поставил за цел. От тук нататък ни чака изключително много работа", заяви Асен Василев

"Възраждане": Благодарим! Очакваме окончателните резултати

България Преди 2 часа

Според данните "Възраждане" е пета политическа сила. Партията получава 5,1% от гласовете, по данни от екзитпол на "Тренд"

Задържаха кмета на село Брежани за заплахи

България Преди 2 часа

Причината за задържането са отправени заплахи към член на секционна избирателна комисия

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

България Преди 2 часа

Платформата evideo.bg вече излъчва от хиляди секции; вижте как се попълват протоколите и как се брои всяка бюлетина

България Преди 2 часа

Бойко Борисов поздрави първия в класирането и обяви, че ГЕРБ е готова както за управление, така и за ролята на опозиция

България Преди 3 часа

Лидерът на "БСП - Обединена левица": Резултатите са знак за устойчивост, но крайни изводи още не могат да се правят

Славяново празнува победата на Румен Радев

България Преди 3 часа

Населеното място стана известно като "президентското село"

Румен Радев

България Преди 3 часа

Радев след първите резултати: Ще направим всичко възможно за редовно и стабилно правителство

България Преди 3 часа

Данните сочат убедителна победа за коалицията, водена от президента Румен Радев, "Прогресивна България"

"Аполо" срещу "Артемис": Как се промени Земята за 58 години

Любопитно Преди 3 часа

Когато командирът на "Аполо 8“ Франк Борман за първи път вижда обратната страна на Луната от прозореца на своя космически кораб през 1968 г., той е поразен от нейния пустинен вид

Здравето на зъбите зависи от едно важно правило

Любопитно Преди 3 часа

Едно бързо миене на зъбите не е достатъчно, за да поддържат зъбите ви блестящи и чисти. Плаката е лепкав филм, пълен с бактерии, които могат да ерозират зъбния емайл, причинявайки кариеси и други проблеми с устната кухина (като гингивит)

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Свят Преди 4 часа

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Любопитно Преди 4 часа

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Гюров: МВР знае за 50 души с имунитет, готови да купуват гласове

България Преди 4 часа

Гюров: Сега аз като премиер, министър Дечев и главният секретар Кандев разчитаме само на вас

Всичко от днес

От мрежата

1

1

