ЦИК обяви края на изборния ден в 21.00 часа

Ц ентралната избирателна комисия обяви край на изборния ден в 21.00 часа. Гласуването беше удължено в час на местата, където имаше още желаещи да дадат вота си.

Например изборният ден в 24-ти и 25-и Многомандатен избирателен район (МИР) в София приключи в 20.00 часа, но в 23-ти гласуването продължи до 21:00 часа заради опашки пред избирателни секции в район "Студентски", съобщи пред БТА Полина Витанова, председател на Районната избирателна комисия.

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

23-ти МИР обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша". Гражданите можеха да гласуват в 636 секции, от които шест са подвижни и 23 - служебни. Избирателите в 23-ти МИР са общо 431 630, според информация на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Мандатите за разпределение в 23-ти МИР са 19.

"Решението за удължаване на изборния ден се взима от ЦИК", заявиха от МВнР.

По думите им решението за ограничения брой изборни секции извън рамките на Европейския съюз е взето от Народното събрание и уредено в Изборния кодекс.

"Министерство на външните работи се ръководи от буквата на закона и съобразно нея осигурява на възможно най-много избиратели в чужбина възможността да гласуват", допълват от ведомството.