Частично бедствено положение в Тополовград

Ч астично бедствено положение е обявено в петък вечерта в Община Тополовград заради пожар, възникнал в района между селата Филипово и Варник, съобщиха от пресслужбата на Областна администрация в Хасково. Огънят се е разпрострял и на територията на Община Свиленград.

Нов пожар в района на Свиленград

Размерът на засегнатите площи, за които се съобщава до момента, е около 2500 декара. Горят сухи треви, храсти и широколистни насаждения от горския фонд, каза директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов.

Локализираха пожара в Новозагорско

На терен работят 11 пожарни автомобила, един булдозер, представители на ловно-рибарското дружество и доброволци. Няма опасност за населените места, но обстановката остава динамична, а екипите продължават активно да действат за ограничаване на пожара. По обяд днес огънят гори между тополовградското село Филипово и свиленградските села маточина Студена Сладун и Маточина. Няма опасност за селата. На екипите на пожарната помагат доброволци и горски служители.

За момента се предполага, че пожарът е тръгнал от късо съединение на далекопровод, каза Митко Чакалов. Той уточни, че активните фронтове са между селата Филиповци и Сладун, в който в момента е съсредоточено действието на екипите.