Българска революционна светеща боя за маркировки тестват в „Слатина“

К метът на район „Слатина“ Георги Илиев даде зелена светлина за тест на нова българска разработка.

В малък и зле осветен участък – в прохода между началото на ул. “Гео Милев” и ул. “Христо Максимов“, е поставена светеща в тъмното боя за маркировка, която акумулира светлина и я излъчва в продължение на няколко часа след залез слънце. В момента текат тестове и лабораторни анализи на поведението на „пробата“.

Светещите пешеходни пътеки в София са вече четири

Боята е създадена от жител на район “Слатина”, нежелаещ публичност, който се свърза с Георги Илиев. Предприемачът е разработил иновацията за сферата, с която се занимава – детски играчки.

Кметът на район “Слатина” разказа за иновацията в профила си във Фейсбук.

“Подчертаваме, че тестовете на боята не отменят ангажимента на Столична общината да осигури улично осветление и качествена маркировка по улиците в кварталите ни”, посочи Илиев.

При добри резултати от лабораторните анализи, тази боя би могла да се впише в държавна административна наредба, за което разработчикът е подал документи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Светещата боя би могла да се използва за вътрешноквартална маркировка на велоалеи, пешеходни зони и туристически маршрути.