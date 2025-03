Русия осъди британец на 19 години затвор

Б ританец е осъден на 19 години затвор в Русия, след като руски съд го обяви за виновен за тероризъм заради това, че се е сражавал за Украйна, съобщава "Фокус".

Следственият комитет на Русия обяви, че 22-годишният Джеймс Скот Рис Андерсън е признат за виновен след закрит процес, на който украински войник от същата част е бил разпитан като свидетел.

Руските власти обвиниха Андерсън, че се е бил за Украйна в района на Курск в Западна Русия. Москва не третира заловените чуждестранни доброволци, сражавали се за Украйна като военнопленници и ги нарича "наемници", въпреки че украинското законодателство забранява използването на такива.

Русия задържа „британски наемник"в разгара на боевете в Украйна

Украинските войски нахлуха през границата в района на Курск на 6 август миналата година и все още задържат позициите си там седем месеца по-късно, въпреки опитите на руските сили да ги прогонят.

Следователите обвиниха Андерсън в незаконно преминаване на руската граница през ноември като част от въоръжена група, която е извършила неуточнени "престъпни действия срещу цивилни".

В изявлението, публикувано само на руски, се добавя, че британецът ще прекара "първите пет години в затвор, а останалите - в наказателна колония с максимална сигурност".

🚨🇬🇧 BRITISH MERCENARY CAPTURED BY RUSSIAN FORCES



Russian soldiers have detained James Scott Rhys Anderson, a former senior British Army soldier, in the Kursk region.#Russia #UK #Breaking #Kursk pic.twitter.com/jziG67LOXG