България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа

През следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи

14 април 2026, 16:41
България вече има едно от най-модерните ядрени хранилища в Европа
Източник: БГНЕС

Б ългария вече разполага с хранилище, което в продължение на 60 години ще можем да съхраняваме ниско и средноактивни отпадъци. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

“Съоръжение от най-висок клас, едно от най-модерните в Европа, с което можем да сме горди. То в течение на 300 години ще съхранява безопасно средно и ниско радиоактивни отпадъци, които са страничен продукт от функционирането на АЕЦ “Козлодуй”, обясни Трайков. 

Обектът е финансиран безвъзмездно със 76 милиона евро от фонд “Козлодуй”.  

Източник: БГНЕС

Министър Трайков заяви, че днешното събитие е “венец на усилията на много хора”, работили в продължение на 15 години за неговата реализация. 

Изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров  подчерта, че в хранилището “няма да се съхраняват отпадъци от чужди държави”. “Използваните технологии са продиктувани от чуждия. опит на водещите държави и отговарят на всички изисквания. Контейнерите се произвеждат от Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци”, те са патентовано изделие, доста здраво и доста изследвано”, каза той и изрази надежда за безпроблемно и безаварийно погребване на отпадъците на площадка “Радиана”. 

Националното хранилище е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности. Няма да се съхраняват високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Националното хранилище се състои от 66 стоманобетонни конструкции с общ капацитет 19 хил. контейнера с радиоактивни отпадъци. То ще се запълва в продължение на 60 години. През този период и през следващите 300 години то ще бъде обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

Източник: БГНЕС

 

Източник: БГНЕС    
Национално хранилище Радиоактивни отпадъци АЕЦ Козлодуй
