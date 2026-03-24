България

Българските Военноморски сили поемат командването на Противоминната група в Черно море

Нашата страна участва с базовия миночистач „Прибой“

24 март 2026, 15:05
Източник: БТА

Б ългарските Военноморски сили (ВМС) поемат командването на Противоминната група в Черно море (MCM Black Sea) при следващата ѝ активация, каза на пресконференция днес командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Радко Пенев. Той уточни, че активацията ще е през юли и групата ще бъде възвърната в България с походния щаб и цялото управление, под командването на ВМС на България. 

Сега е поредната активация на групата, като този път тя е под командването на ВМС на Турция. Нашата страна участва с базовия миночистач „Прибой“ и с офицери в състава на походния и бреговия щаб. От Варна корабите от групата ще посетят пристанището в Констанца, където ще участват в редица задачи с румънските ВМС, както и в учението Sea Shield, в което участва още един български кораб – фрегатата „Верни“.

Флотилният адмирал каза още, че наред със задачите, които българските ВМС изпълняват в състава на противоминната група, военният флот изпълнява и чисто национални задачи по осигуряването на чистотата на фарватерите, което по думите му води след себе си до голямо напрежение и използване на ресурси, на сили, на кораби, на хора. Според него това означава, че страната има нужда от допълнителни противоминни кораби, което той се надява да се случи съвсем скоро време с подписването на меморандум между България, Белгия и Нидерландия. Броят на миночистачите, които страната ни ще придобие, предстои да се уточни, но вероятно те ще са седем, каза флотилният адмирал. Той обясни, че това ще стане в продължение на няколко години, а първият кораб може би ще пристигне в рамките на няколко месеца, ако това споразумение се подпише. 

В отговор на въпрос той каза, че от началото на активациите на черноморската група няма унищожени истински плаващи мини. По думите му са открити миноподобни обекти, но плаваща мина не е установена. За сметка на това при операциите само във състава на българските ВМС са открити девет плаващи мини, които са унищожени. Те са установени в български териториални води, информира флотилният адмирал.

Източник: БТА, Данаил Войков    
Български ВМС Противоминна група
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

