Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

Б лизо 1,7 млрд. евро са договорените към момента средства за подобряване на жизнената среда, модернизация на инфраструктурата, икономическо развитие и подкрепа на местните общности в страната по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. (ПРР 2021-2027 г.). Това съобщи служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който председателства проведеното днес в София десето заседание на Комитета за наблюдение на програмата, съобщиха от ведомството.

Министърът отчете, че сумата съставлява 50 на сто от общия ресурс на европейската програма. Вече са сключени 590 договора с различни бенефициенти. Разплатените към днешна дата средства по тях възлизат на 391 млн. евро.

„Нашата обща задача е да гарантираме, че всяко евро се инвестира целенасочено, прозрачно и с реален принос към развитието на страната. Управлението на ресурса по програмата изисква последователност, добра координация и ангажираност от всички заинтересовани страни. Полагаме всички необходими усилия за ефективното управление на предоставените ресурси и за навременното изпълнение на заложените проекти, въпреки краткия времеви хоризонт, с който разполага служебното правителство“, посочи министър Найденов.

Той подчерта, че се работи активно, координирано и отговорно, за да се минимизират всички възможни рискове при изпълнението на програмата. „В постоянен диалог сме с европейските институции, с местните власти и с всички партньори, за да осигурим прозрачност, стабилност и резултати в изпълнението на програмата. Чрез добро планиране, ускорени процедури и ефективно партньорство ще успеем да реализираме проектите в срок и с необходимото качество. Предприемат се и конкретни стъпки, които ще подпомогнат ускоряването на инвестициите и реализацията на проектите на терен. Разчитаме на активното съдействие на всички бенефициенти, които реализират проектите на практика“, заяви регионалният министър.

В рамките на заседанието стана ясно, че в кратки срокове предстои обявяването на пет процедури за кандидатстване с проектни предложения.

Сред тях е втората покана по мярката „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“, с общ бюджет от 1,282 млрд. евро. В рамките на първата покана през 2024 г. бяха одобрени общо 30 проекта в по-малките общини за над 667 млн. евро.

Останалите четири процедури са по приоритета „Справедлив преход“, който финансира проекти във въглищните региони на страната, засегнати от климатичния преход - Перник, Кюстендил, Стара Загора и още десет прилежащи общини. Мерките са за капацитет за водородна верига на добавена стойност, с бенефициент Община Стара Загора, изграждане на полеви център за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение в регион Стара Загора, квалификация и преквалификация на кадри за подпомагане на зеления преход и регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция в Кюстендил. За последните три мерки членовете на Комитета одобриха финансиране от близо 104 млн. евро, като най-много средства – 60 млн. евро, са предвидени за квалификация и преквалификация на кадри.

На заседанието бе отчетено, че по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, с общ бюджет 538,3 млн. евро, са договорени 493 млн. евро (92 на сто). По процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ са финансирани 62 проекта за 342,3 млн. евро.

По приоритета „Справедлив преход“ се изпълняват 15 процедури. Сред тях са 303 договора за саниране на жилищни блокове във въглищните региони на стойност почти 220 млн. евро. Близо 73 млн. евро ще бъдат инвестирани в подкрепа на микро, малки и средни предприятия за изграждане на фотоволтаични системи и съоръжения. Срокът за кандидатстване изтече на 24 март и се оценяват подадените 89 проектни предложения. Предстои проверка и сключване на договори и по процедурата „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ с бюджет 127,8 млн. евро, по която ще бъдат финансирани 621 проекта.

Одобрени са и 10 проекта за „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“ с бюджет 76,2 млн. евро. Финансиране ще получат също 43 проекта с обща стойност 243,6 млн. евро по мярката „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“. По двукомпонентната процедура „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“ подадените проекти са в процес на оценка.

Компонент 1 финансира създаване на енергийни общности от обществени сгради с вече въведени мерки за енергийна ефективност. А Компонент 2 - подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради, както и за изграждане и внедряване на инсталации за производство и съхранение на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Общият бюджет по процедурата е 153 млн. евро. По Компонент 1 са подадени 4 проекта на стойност 1,44 млн. евро, а по Компонент 2 – 81 проекта на стойност 198 млн. евро. С добър темп се изпълняват и останалите процедури.

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е одобрена от Европейската комисия на 16 декември 2022 г. с включени Приоритет 1 и Приоритет 2 от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), сочи справка в интернет страницата на МРРБ. ПРР 2021-2027 г. e съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет. Програмата се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. Общият размер на средствата от ПРР 2021-2027 г. е 236,2 млн. евро.