Свят

Ирландия пое ротационното председателство на ЕС

Основен приоритет по време на шестмесечния мандат на Ирландия ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028 – 2034 г.

1 юли 2026, 08:30
Ирландия пое ротационното председателство на ЕС
Източник: iStock/Getty Images

И рландия пое днес ротационното председателство на ЕС. Представители на островната държава ще председателстват министерски заседания и ще посредничат при спорове между държавите членки до края на годината, съобщи ДПА.

Основен приоритет по време на шестмесечния мандат на Ирландия ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028 – 2034 г., като целта е до края на годината да бъде постигнато споразумение. Държавите членки обаче остават разделени по предложението.

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Германският канцлер Фридрих Мерц определи сегашния проект като „непосилен“ и „небалансиран“. Предложението предвижда общ бюджет от 1,73 трилиона евро, коригиран спрямо инфлацията.

Очакват се и трудни преговори по въпроси като защитата на децата онлайн, реформата на системата на ЕС за търговия с емисии и въвеждането на цифрово евро.

През предходните шест месеца председателството беше на Кипър. Ирландия, която има население от около 5,4 милиона души, се присъедини към Европейската общност през 1973 г. и поема председателството за осми път.

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Ирландският премиер Михол Мартин заяви в началото на председателството, че Ирландия поема тази роля в критичен момент за Европа, като посочи високите цени на енергията, предизвикани от войните в Украйна и Близкия изток.

Той каза, че Ирландия ще даде приоритет на усилията за укрепване на конкурентоспособността на европейската икономика, за защита на основните ценности на ЕС и за гарантиране на сигурността на гражданите.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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