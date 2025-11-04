Бъдещето на строителството е в устойчивите решения

С ъвременното строителство се намира на прага на голяма промяна. Вече не е достатъчно една сграда да бъде красива, модерна или функционална, тя трябва да бъде умна, енергийно ефективна и устойчива във времето. Днес все повече компании пренасочват усилията си към решения, които щадят природата и същевременно осигуряват по-здравословна и комфортна среда за живеене. Сред тях е и Атлантис България Холдинг – компания, която от години залага на философията на устойчивото строителство и въвежда иновации, които променят начина, по който възприемаме модерния дом.

„Нашата цел е не просто да строим, а да изграждаме среда, която съчетава енергийна ефективност, комфорт и уважение към природата. За мен това е истинската дефиниция на модерната архитектура.“ – Елизавета Фучиджи, управляващ партньор на iEstates Ltd, част от Atlantis Bulgaria Holding.

С повече от 20 години опит и над 16 реализирани проекта по Българското Черноморие и в столицата, Атлантис България Холдинг е сред водещите компании, наложили стандарти за устойчиво строителство и интегрирани интелигентни решения в жилищната архитектура.

Енергията на бъдещето е тази, която се спестява днес

Всеки нов проект на Атлантис България Холдинг се създава с ясната цел да пести енергия и ресурси, без това да компрометира качеството на живот. Сградите на компанията са енергиен клас А+, което ги поставя сред най-ефективните на пазара. Това означава по-ниски сметки за енергия, по-добра топлоизолация и по-малко въздействие върху околната среда.

Специално внимание се обръща на фасадните решения – вентилируемите фасади позволяват на сградите да „дишат“, като предотвратяват задържането на влага и осигуряват естествена циркулация на въздуха. Дограмата с нискоемисионни стъкла поддържа комфортен вътрешен климат през цялата година, като задържа топлината през зимата и прохладата през лятото. На покривите се използват PVC мембрани с UV защита, които удължават живота на сградата и минимизират нуждата от ремонти.

Рационалното използване на ресурси - интелигентна грижа за природата

В епоха, в която всяка капка вода и всеки ват енергия имат значение, устойчивите решения се превръщат в морален и професионален ангажимент. Атлантис България Холдинг интегрира водоспестяващи системи, които намаляват разхода на вода в жилищните и общите части, както и автоматизирани системи за напояване на зелените площи.

Общите части се осветяват с LED осветление, контролирано от сензори за движение, което осигурява оптимална енергийна ефективност и нисък разход.

Тези решения не само намаляват месечните разходи на домакинствата, но и създават усещане за хармония между съвременния градски живот и природата. Това е строителство, което мисли в перспектива – не само за следващите години, а за следващите поколения.

Източник: Atlantis Estates

Материали и технологии, създадени да устояват на времето

Устойчивостта не се постига само чрез енергоспестяване. Тя се изгражда чрез избор на материали, които гарантират дълготрайност, стабилност и минимална нужда от последващи ремонти. В проектите на Атлантис България Холдинг се влагат решения, които запазват външния вид и функционалността на сградите дълго след завършването им.

Тази философия се отразява и в подхода към детайла - всеки елемент, от изолационните системи до настилките и хидроизолациите, е подбран така, че да осигурява максимална ефективност и минимално въздействие върху околната среда. В резултат на това жилищните пространства са не просто красиви, а здрави, устойчиви и готови да посрещнат бъдещето.

Технологии, които правят живота по-здравословен

Атлантис България Холдинг залага и на решения, които подобряват качеството на живот в ежедневието. Пример за това са басейните, оборудвани със съвременна система за пречистване чрез йонизация - технология, която осигурява кристално чиста и безопасна вода без използване на хлор. Това не само прави водата по-приятна за плуване, но и щади кожата, дихателните пътища и околната среда.

Тези детайли показват, че устойчивото строителство не е просто концепция или модна тенденция, а цялостен подход към създаването на по-добра среда за живеене.

Източник: Atlantis Estates

Домовете на бъдещето започват от отговорните решения днес

Философията на Атлантис България Холдинг е ясна – устойчивото строителство е инвестиция в бъдещето. То означава по-ниски разходи, по-високо качество на живот и по-малък екологичен отпечатък.

„Устойчивостта не е еднократен акт, а начин на мислене. Вярвам, че всяка инвестиция, направена отговорно днес, връща стойност за поколенията утре.“ – Елизавета Фучиджи.

Всяка сграда, която компанията реализира, е стъпка към по-зелени градове, по-здравословни домове и по-отговорно отношение към планетата.

В свят, в който ресурсите стават все по-ценни, именно иновациите в строителството ще определят качеството на живота ни утре.

Атлантис България Холдинг доказва, че бъдещето вече е тук - в устойчивите решения, които съчетават комфорт, естетика и грижа за природата.