България

Борисов освободи от длъжност зам.-министър на земеделието

Вергиния Горова освобождава поста по свое желание

7 януари 2021, 13:22, oбновена в 13:23
Борисов освободи от длъжност зам.-министър на земеделието
Източник: БТА
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С ъс заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на земеделието, храните и горите е освободена Вергиния Горова, съобщават от правителствената пресслужба. 

Горова освобождава поста по свое желание.

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