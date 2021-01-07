Борисов освободи от длъжност зам.-министър на земеделието

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С ъс заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на земеделието, храните и горите е освободена Вергиния Горова, съобщават от правителствената пресслужба.
Горова освобождава поста по свое желание.
С ъс заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на земеделието, храните и горите е освободена Вергиния Горова, съобщават от правителствената пресслужба.
Горова освобождава поста по свое желание.
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