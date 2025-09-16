България

Бетоновоз блъсна 75-годишен мъж в София

Пострадалият е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“

16 септември 2025, 14:30
Бетоновоз блъсна 75-годишен мъж в София
Източник: БТА

П ешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха за от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът се е случил във вторник по обяд в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч.

Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак, посочиха от Центъра за Спешна медицинска помощ.

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.

Източник: Десислава Пеева, Марин Колев - БТА    
София бетоновоз пешеходец
