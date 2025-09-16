Любопитно

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

 

16 септември 2025, 16:07
В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Г олям интерес отчита Vivacom към новите си 5G устройства около началото на учебната година. Телекомът улесни родителите на учениците, като пусна първия таблет в портфолиото си – Vivacom 5G Tab, както и нов, още по-добър смартфон – Vivacom 5G Pro 2. И двете мобилни устройства имат впечатляващи характеристики, но се предлагат на изключително достъпни цени.

Vivacom 5G Tab е с вградени AI функции и идва с удобен калъф с клавиатура, които го правят перфектен помощник за всички, включително за учениците. Той има голямо място за съхранение, издръжлива 7510 mAh батерия и 21W бързо зареждане, и поддържа най-модерната eSIM технология.

Vivacom 5G Pro 2 е най-новият и най-добрият до момента 5G смартфон на телекома, който се отличава с редица AI функции, базирани на най-модерните технологии, включително автоматичен и мигновен превод на разговори и съобщения в реално време. Той пристига с усъвършенствани функции, които дават най-високата добавена стойност на клиентите до сега1 - 108 МР основна камера с вграден изкуствен интелект за обработка на снимки, мощен процесор, 8 GB RAM памет и 256 GB място за съхранение на всички важни файлове. Vivacom 5G Pro 2 има голяма батерия, поддържа бързо зареждане 22.5W, еSIM  и редица допълнителни функционалности, които са само част от впечатляващите характеристики на новото устройство.

С пускането на новите си 5G устройства Vivacom затвърждава лидерската си позиция и ролята си на иноватор, като прави най-модерните AI технологии и неограниченото 5G изживяване достъпни за всеки – с Unlimited плановете на Vivacom и 5G мрежата с най-голямо покритие в България2.

„Новите Vivacom 5G устройства са по-интелигентни, по-мощни - и на практика могат всичко. С редица AI-базирани функционалности от последно поколение и допълнителни екстри за улеснение на ежедневието, потребителите получават всичко, от което се нуждаят, и най-хубавото – на изключително достъпна цена. С новите ни таблет и смартфон клиентите могат да се възползват от всички предимства на Unlimited плановете ни и 5G мрежата с най-голямо покритие в България“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Vivacom 5G Pro 2 се предлага на цена от 1,52 € | 2.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца с 24-месечен договор за план Unlimited MAX, a Vivacom 5G Tab за 2,55 € | 4.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца с 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 100.

Точно преди 3 години Vivacom направи революция в свързаността и достъпа до иновации в 5G мрежата си, като пусна първите неограничени мобилни планове за всички потребители – за пълна свобода в общуването във всички ценови категории. От 2022 г. досега компанията  добави роуминг мегабайти в 13 държави извън Европейския съюз, както и уникалните бустери за скорост, за да предложи страхотно изживяване на потребителите. Клиентите на Vivacom, които избират Unlimited планове, са се увеличили до 65% от всички, а използваните мегабайти в мрежата на телекома са нараснали над 2 пъти, до над 30 милиона GB само за месец юли 2025.

Повече информация за новите устройства тук.

1 Повече AI функции и по-мощен процесор в сравнение с Vivacom 5G Pro.

2 Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

Последвайте ни
Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

Българските ВМС унищожиха успешно надводен дрон в Черно море

Българските ВМС унищожиха успешно надводен дрон в Черно море

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

pariteni.bg
Важни документи, които всяко куче трябва да има

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 9 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 9 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 9 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 9 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре&quot;</p>

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Свят Преди 23 минути

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Любопитно Преди 1 час

Ястието тежи впечатляващите 8780 кг

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Любопитно Преди 1 час

Реалити звездата е насред ожесточено бракоразводо

<p>КС отказа обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев</p>

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

България Преди 1 час

Определението е прието единодушно

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Свят Преди 2 часа

Постижима цел ли е сключването на споразумение между Русия и Украйна, което да е изгодно и за двете страни и доведе до траен мир

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Любопитно Преди 2 часа

"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family"

Почина Стефан Николов, вицепрезидент на Българската федерация по борба

Почина Стефан Николов, вицепрезидент на Българската федерация по борба

България Преди 2 часа

"Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба"

Мъж живя с COVID-19 цели 2 години, поставяйки нов рекорд

Мъж живя с COVID-19 цели 2 години, поставяйки нов рекорд

Свят Преди 2 часа

През това време той е имал продължителни респираторни симптоми и е бил хоспитализиран пет пъти

Откриха останките на "призрачен кораб" след 140 години

Откриха останките на "призрачен кораб" след 140 години

Любопитно Преди 2 часа

ь

Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност

Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност

Свят Преди 2 часа

"Постигането на по-голяма независимост в отбраната не може да настъпи за една нощ", добави тя

<p>Въвеждането на еврото: Подготвени ли са администрациите у нас</p>

Министър Мундров: Готовността на администрациите за еврото е над 98%

Пари Преди 2 часа

Целта е до 1 януари 2026 г. всички системи да бъдат изцяло готови, за да гарантираме безпроблемен и сигурен преход, уточни той

Носителката на "Златен глобус" Патриша Кроули почина на 91 години

Носителката на "Златен глобус" Патриша Кроули почина на 91 години

Свят Преди 3 часа

Новината за смъртта ѝ бе съобщена от нейния син Джон Хукстратън

<p>Зловещи съобщения на убиеца на Чарли Кърк разкриват мотива му</p>

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Свят Преди 3 часа

Робинсън, на 22 години, е обвинен, че е застрелял и убил Кърк от покрив, на стотици метри разстояние от събитие в кампуса на Университета Юта Вали

Зеленски обяви единствения начин да се прекрати войната

Зеленски обяви единствения начин да се прекрати войната

Свят Преди 3 часа

Зеленски също така призова Тръмп да предприеме "решителни лични стъпки", за да "спре Путин"

<p>Майки предадоха децата си на властите след скандален вандализъм</p>

Момчета унищожиха училищна библиотека, майките им ги предадоха на властите

Свят Преди 3 часа

Скандалната проява на вандализъм е довела до щети за десетки хиляди долари

Google инвестира 5 млрд. паунда в AI бъдещето на Великобритания

Google инвестира 5 млрд. паунда в AI бъдещето на Великобритания

Свят Преди 4 часа

"AI си сътрудничи с хората, а не ги замества"

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Отиде си Робърт Редфорд

Edna.bg

Тези 3 зодии ще усетят силна промяна след 18 септември

Edna.bg

Цолов благодари за подкрепата и отправи послание: На пистата си защитен, на пътя трябва да бъдеш разумен

Gong.bg

Цолов разкри кога може да отиде във Формула 1 и заяви: Готов съм

Gong.bg

Почина Робърт Редфорд - Великият Гетсби на киното (СНИМКИ)

Nova.bg

Студен фронт сваля температурите

Nova.bg