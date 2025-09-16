България

Почина Стефан Николов, вицепрезидент на Българската федерация по борба

"Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба"

16 септември 2025, 13:52
Почина Стефан Николов, вицепрезидент на Българската федерация по борба
Източник: iStock

Б ългарската федерация по борба съобщи, че е починал вицепрезидентът Стефан Николов, предаде NOVA

"С дълбока скръб Ви уведомяваме, че днес ни напусна Стефан Николов – вицепрезидент на Българската федерация по борба, отговорник за ресор „Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията", пишат от БФБ.

"Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него. Загубата е огромна за целия ни спорт и за нашето голямо борческо семейство", написаха още от федерацията. 

Погребението ще се състои в четвъртък, 18.09.2025 г., в Гробищен парк „Архангел Михаил“, кв. Бояна. 

Източник: NOVA    
Стефан Николов Българска федерация по борба Спортист вицепрезидент Некролог
