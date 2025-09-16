Носителката на "Златен глобус" Патриша Кроули почина на 91 години

А ктрисата Патриша Кроули, най-известна с ролите си в ситкома от 60-те години "Моля, не яжте маргаритките" (Please Don’t Eat the Daisies) и в хитовия сериал "Династия" (Dynasty), е починала на 91 години. Това предаде New York Post.
Новината за смъртта ѝ бе съобщена от нейния син Джон Хукстратън, изпълнителен вицепрезидент по администрацията и операциите в Sony Pictures Entertainment.
Кроули, чиято блестяща кариера на екрана обхвана шест десетилетия, е починала от естествена смърт в неделя в Лос Анджелис, само два дни преди да навърши 92 години.
Най-известната ѝ роля е тази на Джоан Наш в "Моля, не яжте маргаритките", в който тя участва от 1965 до 1967 г. В сериала героинята ѝ е съпруга на Джим Наш (в ролята Марк Милър), а двамата имат четирима синове.
‘Dynasty,’ ‘Please Don’t Eat the Daisies’ actress Patricia Crowley dead at 91 https://t.co/ZK3WgT2Che pic.twitter.com/OJNk2t3CD4— New York Post (@nypost) September 16, 2025
Кроули се появява и в редица други телевизионни продукции и филми от онова време, включително "Хавай 5-0" и "Коломбо".
През 1986 г. тя получава повтаряща се роля в "Династия", където участва в 10 епизода като Емили Фолмонт, съпруга на сенатор Бък Фолмонт и майка на Клей и Барт.
Кроули участва в 65 епизода на "Generations" като Ребека Уитмор (1989–1990 г.), а по-късно играе Мери Сканлън в 251 епизода на "Port Charles" между 1997 и 2003 г. През 2005 г. се появява в "Дързост и красота" като Натали Деуит.
През 1954 г. Патриша Кроули печели "Златен глобус" за най-добра нова звезда за ролите си във филмите "Вечно женствена" (Forever Female) и "Money From Home".
Тя оставя след себе си съпруга си Анди Френдли, за когото се омъжва през 1986 г. Преди това Кроули е била омъжена за спортния и шоубизнес адвокат Ед Хукстратън, чийто клиенти включвали Елвис Пресли, Джони Карсън и Вин Съли. От този брак актрисата има две деца: Джон и Ан Хукстратън Ошър. Сестра ѝ е била певицата Ан Кроули.
Patricia Crowley death: Please Don’t Eat The Daisies and Dynasty star dies aged 91 https://t.co/qwbyp92tex— Independent Arts (@IndyArts) September 16, 2025
Патриша Кроули е родена на 17 септември 1933 г. в Олифант, Пенсилвания, в работническо семейство. Тя следва по стъпките на сестра си в Ню Йорк, където започва в хора на "Оклахома!" на Бродуей. Като ученичка в High School of Performing Arts в Ню Йорк получава главна роля в спектакъла "Southern Exposure", а след това се появява в епизод на живо на "The Ford Theatre Hour" по CBS заедно с Джак Лемън и Джак Албъртсън.
Последната ѝ екранна изява е във филма "Mont Reve" през 2012 г.
Патриша Кроули оставя след себе си съпруга си, дъщеря си и сина си, петима внуци и четирима правнуци.
Patricia Crowley, who starred as the harried suburban wife and mother of four kids and a sheepdog on the 1960s NBC comedy Please Don’t Eat the Daisies, has died. She was 91. https://t.co/U1pC5S2tZc— The Hollywood Reporter (@THR) September 16, 2025