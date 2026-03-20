Нож, криптовалута и убийство с особена жестокост: Разплетоха мистерията с трупа в с. Богданлия

Ключът към разплитането на случая се оказва мащабна операция, включваща ДНК експертизи, преглед на десетки часове записи от камери и проследяване на мобилни данни

20 март 2026, 11:06
Ж естоко убийство с цел грабеж на огромна сума в криптовалута разтърси община Елин Пелин.

Задържан е 48-годишен мъж, обвинен в кървавото нападение над свой познат в село Богданлия.

При претърсванията е открита рекордна сума в дигитални активи на стойност 1 700 000 евро, които вероятно стоят в дъното на престъплението.

Хронология на престъплението

Трагедията се разиграва в нощта между 10 и 11 март 2026 г. Сигналът на спешния телефон 112 е подаден от съпругата на жертвата, която открила мъжа си в локва кръв на пода в семейната им къща. Пристигналите на място полицаи и медици само констатирали смъртта на 52-годишния К.В. Тялото е открито в спалнята на втория етаж.

Особена жестокост и хладнокръвие

Според събраните доказателства, убиецът е действал с изключителна агресия. Извършителят, идентифициран с инициалите К.Я. (48 г.), е нападнал жертвата си с нож. Нанесени са множество удари в областта на главата, шията и гърдите. Разследващите са категорични, че убийството е извършено по мъчителен за жертвата начин и с ясен мотив – присвояване на финансовите средства на убития.

Пробивът в разследването: Милиони в криптовалута

Ключът към разплитането на случая се оказва мащабна операция, включваща ДНК експертизи, преглед на десетки часове записи от камери и проследяване на мобилни данни. При обиските на различни адреси и автомобили разследващите се натъкнали на изумителна находка – криптовалута на стойност 1,7 милиона евро. Именно тези дигитални активи са били мишената на нападателя.

Ход на делото

Обвиняемият К.Я. вече е задържан. Срещу него са повдигнати тежки обвинения за убийство с особена жестокост и с користна цел. В момента той е в ареста за 72 часа, като прокуратурата ще поиска от съда той да остане за постоянно зад решетките.

От прокуратурата посочват, че работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства около престъплението и мотивите за извършването му.

