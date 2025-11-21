България

Арестуваха мъж за опит за измама с фалшиво пълномощно от САЩ

С неистинския документ той се опитал да получи данъчна оценка за апартамент в София

21 ноември 2025, 10:27
Арестуваха мъж за опит за измама с фалшиво пълномощно от САЩ
Източник: iStock Photos/Getty Images

С офийската районна прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинение и е задържала за 72 часа 67-годишен мъж. Той е направил опит да използва неистинско пълномощно пред служител на столичния отдел „Общински приходи“ с цел да му бъде издадена данъчна оценка за апартамент в столицата.

Според събраните до момента доказателства, на 14 ноември 2025 г. на бул. „Цар Борис III“ в гр. София, обвиняемият К.М. съзнателно се е ползвал пред старши инспектор в Отдел „Общински приходи“ от неистински частен документ. Става въпрос за пълномощно, което е било представено като издадено от нотариус от САЩ.

На документа е бил придаден вид, че упълномощител е Р.Ф. и че подписът в съответната графа е положен от нея в качеството ѝ на собственик на жилище в ж.к. „Красно село“. В действителност обаче подписът не е бил неин.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Предвиденото наказание за това деяние е „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.М. е задържан за срок до 72 часа. Днес прокуратурата е внесла искане в Софийски районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: СРП    
