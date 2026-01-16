България

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици

16 януари 2026, 13:57
Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици
Източник: Getty Images

Б ившият футболист на Левски Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици, съобщава „Algemeen Dagblad“. Полицията в Антверпен потвърждава, че по случая е арестуван 27-годишен мъж и дава подробности, съобщи Gong.

„На 10 януари патрул на службата за борба с наркотиците видял подозрителен мъж да се разхожда из квартал Дьорне в търсене на нещо. Той за кратко се качил и слязъл от кола. Малко след това полицията проверила колата, при което се установило, че шофьорът е купил кокаин от въпросния мъж. Направена е проверка на подозрителния субект и в него са открити 23 грама кокаин и 150 евро“, пише изданието.

Впоследствие са извършени две претърсвания на дома му. При единия обиск са открити над 5000 евро в брой. 27-годишният мъж е арестуван и изправен пред съда. Впоследствие е освободен под гаранция, но разследването продължава.

Става дума за Найджъл Р., пише „Algemeen Dagblad“. Изданието не съобщава фамилията на футболиста, но тя бързо се установява заради предложеното описание на неговата кариера.

В информацията, се уточнява, че въпросният играч има един мач за първия отбор на Фейенорд през сезон 2016-2017, последван от два сезона в Камбюр (2017-2019), след което международно приключение го доведе в Левски през лятото на 2019 г.

Година и половина по-късно Робърта беше продаден на американския Ди Си Юнайтед за 1 милион евро. След това нападателят игра за кипърския АЕЛ Лимасол, Кайба (ОАЕ), а за последно беше част от сръбския Спартак (Суботица).

Найджъл Робърта има общо 45 мача за Левски във всички турнири. В тях е реализирал 20 гола и е направил осем асистенции.

Източник: Gong    
Найджъл Робърта Арест Наркотици Футболист ПФК Левски Белгия Кокаин Разследване Антверпен Освободен под гаранция
